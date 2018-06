Anthony Bourdain ha fallecido a los 61 años. Según confirma CNN, el famoso presentador de televisión y chef, nacido en Nueva York, se quitó la vida este mismo viernes. “Con extraordinaria tristeza podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y compañero Anthony Bourdain", dijo la cadena en un comunicado.

"Su amor por la gran aventura, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las notables historias del mundo lo convirtieron en un narrador único. Sus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija. y familia en este momento increíblemente difícil", finaliza. Fue el chef francés y amigo de Bourdain, Eric Ripert, quie lo encontró sin señales de vida en su habitación de hotel. El chef estaba en Francia grabando los próximos episodios de su show Parts Unknown.

La triste noticia de su muerte deja en shock al mundo entero, y ya son varias las celebridades que han querido hacerle un bonito homenaje a través de las redes sociales para despedirse. Es el caso del también chef James Tahhan, ganador de 3 Emmys, que ha recordado al presentador en su cuenta de Instagram: "Nadie nos mostrará el mundo a través de la comida y de las culturas como tú lo has hecho... Nadie nos contará historias tan maravillosas de la gastronomía como tú... Ni nos llevará de viaje contigo como lo has hecho tú... Te recordaremos siempre con mucho cariño AMIGO!! Ahora contarás estas historias en el cielo...".

Raúl de Molina también ha querido despedirse de Bourdain, sin duda afectado por la sorprendente noticia.

Bourdain, nacido en Nueva York en 1956 estaba apunto de cumplir 62 años -el 25 de junio-. De ascendencia francesa, siempre se inclinó por el mundo culinario, lo que le llevó a formarse en el Vassar College y en el prestigioso Culinary Institute of America. Después dirigió las cocinas del Supper Club de Nueva York, One Fifth Avenue y Sullivan's y a lo largo de toda su trayectoría publicó artículos sobre gastronomía en medios como The New York Times, The Times, The Independent, en la revista Food Arts y en The Observer, entre otros.