Busca al 'chico encantador' que conoció en un vuelo

Miles de historias de amor han nacido en los aviones o en las salas de espera de los aeropuertos. Situaciones idílicas con estos escenarios también son la perfecta fantasía de las películas románticas en donde una pareja que ha atravesado por impedimentos en su relación, por fin sellan su destino con un beso entre la apresurada multitud. Y si algo nos ha enseñado el destino es que en muchas ocasiones la realidad supera la ficción, como le sucede a Laura, una joven de 25 años que cayó rendida ante el encanto de su compañero de vuelo, de quien no ha vuelto a saber nada, y ahora lo busca con una gran esperanza en el corazón.

La semana pasada, Laura Pérez, profesora de escuela primaria, viajó desde Madrid hasta Las Palmas (Gran Canaria), en España. Su compañero de vuelo y ella tuvieron una gran química durante todo el viaje y por casi 3 horas mantuvieron una amena conversación. Al llegar a su destino, Laura puso atención en su salida del aeropuerto y sin el tiempo a su favor, no encontró el momento de intercambiar sus datos de contacto con aquel chico.

Arrepentida por la situación y con un poco de humor, Laura escribió en su cuenta de Twitter su triste experiencia. "Hoy, @Norwegian_ES patrocina la historia de amor más efímera de mi vida", relató la joven para sus seguidores. "Ayer volé desde Madrid a Las Palmas al lado de un chico encantador. Con las prisas de la gente para salir me fui corriendo y no pude darle mi teléfono", continuó y agregó los hashtags Minuto de silencio por ese amor perdido y Amores de aeropuerto.

Quizá su historia se habría quedado como una anécdota más en el timeline de su cuenta, pero la aerolínea respondió a su Tweet y de inmediato su relato llegó a los ojos de los usuarios de Norwegian. "¿Hay algo que podamos hacer por ti, Laura?", escribió la compañía aérea, aunque en este punto, los tuiteros se han encargado del asunto.

Sus hagshtags de inmediato empezaron a virilizarse y la joven recibió anécdotas similares de parejas que hoy están casadas y se conocieron de la misma forma. También le escribieron con ideas que podrían funcionar para dar con su identidad ya que, por la ley de protección de datos, la aerolínea no puede brindarle el nombre completo, teléfono o dirección de su interés romántico.

Lo único que Laura ha revelado sobre el misterioso chico es que es pelirrojo, de ojos verdes y ocupaba el lugar 8A en el vuelo que ella tomó. En la cadena de Tweets que se ha creado a partir de su primer mensaje, la joven cuenta que sabe el nombre de aquel chico, aunque ha preferido no revelar muchos datos sobre él en caso de que no decida manifestarse o haya algo más que se lo impida.

Laura también comentó que el pelirrojo más buscado de España casi no utiliza las redes sociales y tampoco tiene pareja. Según los detalles que compartieron de su vida en aquella plática en el avión, él le reveló su ocupación y lugar de nacimiento; sin embargo, no son datos que puedan llevarle a su paradero y espera que algún conocido del 8A -como se refiere a él- le haga saber que lo está buscando. Incluso recibió un mensaje de un chico que ocupó el asiento 8A, pero no se trataba del que tanto ha buscado. Este joven había viajado de forma inversa, es decir, de Las Palmas a Madrid, y con otra compañía.

El regalo perfecto

El próximo 15 de junio, Laura cumplirá 26 años de edad, y el regalo perfecto sería poder contactar a ese hombre que le pareció tan interesante. Algunas teorías de los usuarios de Twitter que no despegan su atención del caso, es que probablemente aparezca ese día para darle una gran sorpresa.

Esta gran búsqueda no sólo conmovió a los ahora miles de seguidores de Laura, también los ha llevado a pensar en un escenario ideal en el que se reencuentran, se enamoran y se casan. Pensando en la boda entre Laura y 8A, no faltan las empresas que ofrecen sus servicios de catering para el gran día, así como también hay quienes ya pidieron una invitación para la fiesta. "No sé si voy a tener espacio para todas y todos. ¡A este paso tendré que pedir prestada la Patagonia para la boda!", bromeó la joven en respuesta a sus supuestos invitados.