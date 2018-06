JLo bromea sobre cuál sería la única razón por la terminaría con Alex Rodriguez

La relación entre Jennifer Lopez y Alex Rodriguez atraviesa un momento lleno de felicidad. Luego de celebrar su primer aniversario como pareja, distintos rumores sobre una posible boda han rodeado a la cantante y a su famoso novio. Sin embargo, ha sido la misma JLo quien ha confesado entre risas, que existe un pequeño detalle que podría terminar con su relación.

Durante una reciente visita al programa de Jimmy Kimmel, la intérprete de Dinero confesó que es sumamente competitiva cuando se trata de realizar un deporte, por lo que suele retar al ex beisbolista cada vez que se le presenta la ocasión: “Soy realmente competitiva, en todos los sentidos. No lo sé, es algo que parece estar dentro de mí”, explicó con humor.

“Hay veces que nos estamos ejercitando y pienso: ‘Podría vencerte’. No es broma, en verdad hay algo en mi mente que me lo repite. Pero, en realidad nunca nos retamos como si fuera una competencia. Pero en mi mente siempre estoy pensando: ‘Lo estoy destrozando’. Lo extraño es que él no tiene ninguna intención de participar en mis delirios”, comentó ante las risas del público.

“A veces solo lo miro y le digo: ‘Bebé, creo que podría vencerte’. Pero él solo me mira. No hay ninguna reacción en su rostro. Uno esperaría que dijera: ‘¡Por favor! ¡Soy A-Rod!”. Entonces, Kimmel aseguró que el deportista estaba haciendo algo muy inteligente: “Te diré por qué lo hace. Si él aceptara tus retos, eso se convertiría en una competición inmediatamente. No hay un escenario en el que Alex pueda ganar si eso pasa”, explicó.

“Por supuesto que no puede ganar”, reconoció Jennifer: “Si él me venciera, en ese momento se acabaría todo”, aseguró con una gran sonrisa: “Pero si tú lo vencieras, le dirías a todo el mundo”, comentó el conductor mientras la cantante asentía con la cabeza.

Realmente enamorados:

Luego de poco más de un año como pareja, Jennifer y Alex lucen más inseparables que nunca. Al pasar los meses, la pareja se ha acostumbrado a hacer de todo juntos. Ya sea un compromiso de trabajo, una alfombra roja o un día de diversión junto a sus hijos, la pareja suele acompañarse con alegría en su día a día.

“Me encanta acompañar a Alex a los juegos de beisbol”, explicó la cantante a Kimmel en referencia al trabajo de Rodriguez como comentarista deportivo: “Él viene a todos mis shows en Las Vegas. Así que yo lo acompaño. Lo que hago es llevar un pequeño audífono para escuchar todo lo que él está diciendo en cabina. La realidad es que de todos modos me gustan los deportes”, aseguró.