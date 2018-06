Raúl de Molina revela a quién se muere por conocer su hija Mia

Con la reciente gira que Luis Miguel ha emprendido por diferentes partes de México y los Estados Unidos, distintas celebridades se han dado cita en los conciertos de El Sol para disfrutar de su increíble show. Una de las últimas paradas de el intérprete mexicano fue en Miami, por lo que Raúl de Molina no pudo ocultar su deseo por asistir al recital.

Sin embargo, el conductor decidió no acudir al concierto y su gran amiga, Lili Estefan reveló uno de los probables motivos detrás de su ausencia: “Me acabo de enterar que Raúl no fue al concierto de Luis Miguel, porque tenía que conseguirle un boleto al novio de Mia también”, explicó con humor la conductora durante uno de los segmentos de El Gordo y la Flaca.

Con seriedad, Molina se apresuró a contar su propia versión de la historia: “Les voy a decir una cosa de verdad. A Mia no le interesa Luis Miguel, no sabe nada de él. Ella usualmente me habla de cantantes y yo le pregunto: “J Balvin es famoso, ¿te gusta? Maluma también es muy conocido. Todos ellos le gustan, pero ¿a quién quiere conocer Mia? Al que va a hacer la película con Clarissa Molina”, reveló el conductor.

“Después de que ganó el Grammy el otro día y el Billboard, fue él a quien le dieron ganas de conocer. A Ozuma”, comentó Molina quien rápidamente fue corregido por su carismática compañera: “Ozuna, el otro es un restaurante”, comentó Lili sonriente: “Con razón, yo pensé que quería que la llevara a comer ahí”, bromeó el presentador.

Sin embargo, Raúl no pudo esconder su decepción por no poder compartir con su hija su gusto por el astro mexicano: “De verdad, yo le dije: ‘Mia viene Luis Miguel, ¿quieres ir a verlo?’ Me dijo que no, que qué iba a hacer ella en un concierto así, que nadie escucha esa música ya. Yo le dije: ‘Claro que sí, tu mamá y todas las personas de la edad de Lili lo escuchan’. Pero claro, Mia tiene 18 años”, comentó.

El nuevo novio de Mia:

Fue durante el fin de semana pasado, cuando Lili Estefan reveló de forma sorpresiva que la única hija de su compañero ya tenía novio. A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió un pequeño pero emotivo mensaje dedicado a la jovencita: “La vi nacer, la vi crecer, cumplir sus 18 años y ahora ya tiene hasta novio. ¡Ay Mia! Ya no queremos que siga pasando el tiempo tan rápido, tía Lili te quiere mucho”, escribió Estefan.

Además, la popular presentadora compartió un pequeño video en el que ofreció más detalles del galán de Mia: “Es un buen muchacho, es estudioso, saca buenas notas, los padres lo castigan todo el tiempo. Ósea, lo llevan recio, eso me gusta”, expresó en el pequeño clip.