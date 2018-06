Tienes que ver la 'disparatada' coreografía que se filmó en 'Mamma Mia! Here We Go Again'

Ha pasado cerca de una década desde el estreno de Mamma Mia!, cinta que con el paso de los años se ha convertido en un clásico dentro de los grandes musicales de la pantalla grande. Protagonizada por Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan y Amanda Seyfried, este largometraje se volvió todo un fenómeno cultural al recaudar más de 600 millones de dólares alrededor del mundo. Para conmemorar los 10 años de su estreno, este mes llegará a las salas Mamma Mia! Here We Go Again, secuela de la exitosa cinta que reunirá a gran parte del elenco original y sumará a sus filas a jóvenes estrellas que buscarán repetir lo conseguido hace una década. Para muestra, la divertida coreografía protagonizada por Lily James y Hugh Skinner al ritmo de Waterloo, uno de los temas más célebres de ABBA. ¿Quieres saber cómo se filmó esta escena? ¡Dale play a este video!