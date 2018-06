Con tres años recién cumplidos, la pequeña Michelle hizo su gran debut sobre la pasarela, y todo por una buena causa. La hijita de Alan Tacher y Cristy Bernal desfiló en el Miami Fashion Week para apoyar a la fundación 'Iluminemos de Azul', la cual busca crear conciencia sobre el autismo. Michelle se unió a otros hijos de celebridades como la simpática Alaïa, de Adamari López, para poner ‘su granito de arena’ en esta noble misión.

Michelle, la mayor de los dos hijos que Alan tiene con la actriz Cristy Bernal, caminó por la pasarela y, aunque se dejó ver un poco tímida lo hizo muy bien. Incluso, el conductor contó que en principio la niña no quería participar, pero que en cuanto se enteró que era para ayudar a quienes más lo necesitaban, cambió de parecer.

En Despierta América, junto con sus colegas Karla Martínez y Ana Patricia González, Alan conversó de la gran oportunidad que se le presentó a su hija: “La invitaron a modelar para ayudar a los niños con autismo para cerrar el Miami Fashion Week. De repente iba a salir (desfilando) con niños y después sola y de repente, Michelle vio a un mimo y que dice ‘de aquí soy’. Lo agarró y ¡vámonos! Mira, ahí va con los deditos en la boca y todo”.

El presentador de 47 años contó que en un inicio, su hija estaba renuente en formar parte del Fashion Week, pero todo cambió cuando le explicaron de qué se trataba todo: “No quería (participar), en el sentido de que estaba cansadita y Cristy le explicó: ‘Oye mi amor es para ayudarle a los niños con autismo’ y te juro que lo entendió y le dijo: ‘Sí mamá, si es para ayudar sí’. Se levantó, le pusieron su traje de baño y de verdad que lo hizo por ayudar. Qué bueno que niños ayuden a otros niños”.

Hace poco más de una semana, Michelle celebró su cumpleaños número tres y sus papás usaron sus cuentas de Instagram para desearle lo mejor en ese día tan especial. Alan compartió una felicitación y le dedicó unas bonitas palabras: “Hoy cumple años mi princesita Michelle Tacher Bernal… cómo me has hecho feliz hijita hermosa… Sigue con ese ímpetu, con esa alegría, con esa energía y esas ocurrencias que solo tú tienes… Ojalá te quedaras así siempre”.

La orgullosa mamá también le escribió un extenso mensaje y lo acompañó con varias fotos de la niña en sus redes sociales. "Hija linda hoy cumples 3 añitos y todavía no puedo creer que mi sueño desde niña se hizo realidad. Eres la personita más especial de mi vida porque desde que naciste existe una nueva Cristina que no conocía me has enseñado a ser mamá con mis errores y aciertos pero siempre siendo tan cariñosa, aduladora y cómplice conmigo".