Barack Obama y el secreto que guardó a Michelle en su visita al Palacio de Buckingham

Como Presidente y Primera Dama de los Estados Unidos, Barack y Michelle Obama estaban acostumbrados a conocer personas de alto rango. Sin embargo, el hecho de encontrarse con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham los tenía algo nerviosos. En mayo de 2011, Barack y su esposa viajaron a Reino Unido en su primera visita de estado a ese país y conocieron a varios miembros de la Familia Real británica. Según el nuevo libro del asesor de seguridad nacional del ex presidente Obama, Ben Rhodes, el día en el mandatario y su mujer se encontrarían cara a cara con la Reina, sucedió algo fuera de lo común.

En The World As It Is: A Memoir of the Obama White House, Rhodes contó que la inesperada visita de un roedor a sus habitaciones pudo haber creado una ‘crisis’. El ex colaborador narra en la publicación que mientras Obama ensayaba el discurso que dirigiría a la monarca, un mayordomo tocó a su puerta y le dijo: “Señor Presidente, discúlpeme, hay un ratón”. En seguida, Obama respondió: “No le diga nada a la Primera Dama”.

En ese momento, Michelle se encontraba en una habitación contigua arreglándose para un evento de gala. Por el comentario que hizo Barack, parece que a su esposa le atemorizan esos animales. El empleado del Palacio indicó que harían todo por dar con el ‘intruso’: “Trataremos de atraparlo, señor”.

De acuerdo con el libro, Barack repitió de nueva cuenta que por favor no le dijeran nada a su mujer. En tono de broma, Rhodes le dijo a Obama que tal vez la monarquía estaba decayendo un poco, algo en lo que su jefe no estuvo de acuerdo. En cambio, se rio y le comentó: ¡No, todavía tienen mucho por hacer!, ¿viste el brillo de la Reina?”.

Además de hablar sobre esa visita a la reina Isabel, la publicación da un vistazo de otras anécdotas que vivió en los 10 años que trabajó en la administración de Obama. El libro da un vistazo a las mejores y más complicadas vivencias dentro de la 44ª administración en la Casa Blanca. Incluso, habla de las dudas que el entonces presidente tuvo acerca de su desempeño en el cargo, luego de que Donald Trump fuera electo como su sucesor.

Rhodes también rememoró que durante esa visita en 2011, el ex presidente se mostró sumamente conmovido al conocer a la Reina, pues aseguraba que le traía buenos recuerdos de su abuelita a quien se refería cariñosamente como ‘Toot’. “Realmente adoro a la Reina”, dijo en aquel entonces Obama a Rhodes, de acuerdo con el libro. “Ella simplemente es como ‘Toot’, mi abuela. Cortés y directa, y dice todo lo que piensa. Ella no tolera a los incompetentes”.

La señora Madelyn Dunham –quien falleció en noviembre 2008 –se hizo cargo de criar a Barack cuando su madre se fue a trabajar a Indonesia. La abuelita de Obama fue una de las más grandes influencias en la vida, pero desafortunadamente no le dio tiempo de verlo ganar las elecciones de 2008, pues dos días antes de la victoria, falleció de cáncer a la edad de 86 años.