Un falso crimen que se hizo viral en Twitter

"¡@Policia! Acabo de resolver un crimen a través de Twitter y tienen que tomar cartas en el asunto inmediatamente!". Con ese mensaje de alarma, el usuario Mr. Brightside hace unos días llamó la atención de las autoridades y de miles de internautas que al ver la desesperación en sus palabras, no apartaron la vista de sus publicaciones. "Hace días falleció Jorge (en el centro de la foto), y el caso se cerró como un suicidio, pero fue un asesinato y puedo demostrarlo", continuó despertando la curiosidad de los usuarios de esta red social que quedaron aún más intrigados cuando vieron una imagen sobre la que el autor aseguró: "El asesino está en la foto".

Como si se tratara de un relato digno de un libro de detectives o de una serie televisiva del mismo estilo, Mr. Brightside, un periodista, viajero y Eurofan, intentó explicarle a la policía de Barcelona que había seguido una serie de pistas que lo habían conducido hasta el verdadero criminal. Para él, todo inició cuando vio una publicación del "chico de gris" en su timeline, en donde lamentaba la pérdida de su amigo al lado de la foto que tanto le habría llamado la atención. "Aún no nos creemos que este abrazo de ayer fuera el último. Sentimos no haberte podido ayudar más. Te echaremos muchísimo de menos", escribía el amigo del chico que, según las autoridades y los medios locales, se había quitado la vida.

"Me enteré de esto porque sigo al chico de gris en Twitter desde hace unos meses, pero en realidad no le conozco de nada", explicó el joven que, en otra de sus publicaciones, reveló lo mucho que se había obsesionado con la foto y los motivos que llevaron a Jorge a dejar de vivir. Su intriga lo hizo buscar en el perfil de Twitter de Jorge, un hilo que poco a poco lo llevó a los perfiles de cada una de las personas que aparecían en la foto que habían sido los últimos en verlo antes de la tragedia.

A Mr. Brightside no se le escaparon detalles como el tatuaje de la víctima o la hora en la que fue tomada la foto, la cual averiguó por el reloj que otro de los chicos portaba en la mano y que delataba que la foto había sido tomada después del fallecimiento de Jorge. Entre conversaciones con las personas que sin querer se veían en la instantánea, el autor llegó a la conclusión de que la foto era falsa, y que la persona que posaba en el lugar de Jorge, era alguien más.

Finalmente logró contactarse con el responsable de la muerte de Jorge, quien confesó su crimen vía mensaje directo. Para este punto de la historia, que fue detallada en su totalidad en la cuenta @plot_tuit, varios usuarios de Twitter habían llegado a la verdad detrás de cada una de las publicaciones de Mr. Brightside: Todo era falso.

Un relato ficticio que se llevó grandes elogios

La última publicación de este hilo de historias, además de etiquetar a la policía, lleva el hashtag Feria del Hilo, un concurso realizado en España en donde los usuarios de la red social participan con una historia original por un premio local.

La verdadera persona detrás de todas estas publicaciones es un chico llamado Modesto García, un español con mucha creatividad que no esperaba que su participación en el concurso literario fuera a alcanzar otros países y a convertirse en una de las historias más leídas de Twitter.

Contento con la reacción, aclaró todo en su cuenta personal. "Hace unos días publiqué el hilo sobre el asesinato, para el concurso Feria del Hilo, organizado por Twitter España, y quisiera aclarar algunas cosas, entre ellas cómo lo gesté y las reacciones que ha tenido", escribió. Y para calmar la curiosidad de muchas personas que Jorge había sido asesinado, agregó: "Lo primero que tengo que aclarar es que nadie ha muerto. Nadie existe".

Modesto reveló los detalles detrás de la foto con la que se obsesionó su alter ego. Los rostros estaban editados con partes de la cara de él y de sus amigos. Detalles tan importantes del reloj o un tatuaje en el brazo de la víctima fueron agregados con edición y la historia fue producto de la imaginación de algunos de sus familiares y amigos.

El joven autor no podía creer lo mucho que su historia había impactado cuando vio que la Policía había respondido a su mensaje de denuncia. "Tus pesquisas confirman el informe de nuestros investigadores... Will y sus encubridores pasarán un tiempo en la trena", escribió la autoridad que dio más veracidad al caso. De acuerdo con Modesto, fue un plus que ayudó a su historia y que él jamás pactó con la policía.

Los perfiles en Twitter de los supuestos involucrados en el caso, también fueron creados por él utilizando imágenes de perfil de agencias, de sus amigos o suyas. "Llevo 48 horas recibiendo elogios increíbles y quiero dar las gracias absolutamente a todos los que lo han hecho", continuó en su revelación, en donde se puede ver a la gente pidiendo que sea el ganador del gran premio, que se entregará en los próximos días.