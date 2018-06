¿A Thalía le gustaría tener una serie de su vida? ¡La cantante lo revela!

En medio de la gran popularidad que han adquirido las series que cuentan la vida de las celebridades, Thalía ha revelado si le gustaría tener su propia bioserie. Durante una charla con el periodista mexicano Javier Poza, la cantante de 46 años aseguró que, por el momento, preferiría mantener algunos aspectos de su vida en privado.

“Hay muchas propuestas. Desde hace ya un tiempo que quieren que de alguna forma me involucre en mi historia. Fui de las primeras a las que buscaron porque querían saber un poquito y si yo estaba interesada. La verdad es que ahorita yo le saco, le saco y le saco. Así que tal vez más al rato”, comentó con humor durante uno de los segmentos del programa radiofónico del conductor.

Además, la intérprete de Desde Esa Noche aseguró que todo el mundo tiene algo que esconder y que cada uno está en su derecho de decidir si quiere hacer pública ese tipo de información: “Todos tenemos nuestros trapitos sucios y nuestro lavadero. Ósea, hay que ir relax, en el momento que sea necesario es cuando saldrá”, explicó.

“Hay muchas cosas que no se saben y las cosas que ya se saben. ¡Oye no! Espérame tantito”, explicó entre risas. Aunque Thalía aún no tiene planes de lanzar su propia serie biográfica, uno de los programas más populares del momento, la serie de la vida de Luis Miguel, le ha alcanzado de cierta manera.

En uno de los episodios del show, se aborda un accidente automovilístico en el que se ve envuelto el astro mexicano, quien iba acompañado de sus amigos y una fan. Días más tarde, Jorge Van Rankin, integrante del círculo de amigos de El Sol en aquel entonces, aseguró que el único incidente de tránsito en el que recuerda haber estado envuelto con su gran amigo, fue uno en el que se vio afectada la misma Thalía.

Su versión de la historia:

Al ser cuestionada por los medios sobre este incidente, la cantante recordó con humor aquel episodio de su juventud: “Fue muy divertido porque íbamos como en banda, Miguel Alemán (Magnani) y el Burro (Van Rankin) éramos como una banda. Fue muy inesperado porque estábamos platicando y de pronto ¡pum!, chocamos con el carro de enfrente, explotaron las bolsas de aire y me explotó en la cara”, explicó.

De acuerdo con la versión de Thalía, el intérprete de La Incondicional estaba muy apenado pues al siguiente día ella tenía un compromiso de trabajo: “El hombre estaba súper nervioso, consternado, no sabía qué hacer. Yo tenía que ir a grabar una cosa para el Canal de las Estrellas”, recordó entre risas.