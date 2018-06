Decenas de mujeres han roto el silencio en contra de Harvey Weinstein, quien fuera uno de los productores de Hollywood más reconocidos en la industria del cine. En octubre pasado fue acusado de conducta inapropiada y acoso en contra de las mujeres con las que trabajaba, una larga lista de víctimas que ha crecido con los meses y en la que destacan nombres reconocidos como Salma Hayek, Rose McGowan, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow. Tras revelarse la realidad que las actrices vivían bajo el mando de Weinstein, la meca del cine se unió en el movimiento #MeToo, en contra del abuso de poder. A pesar de ello, y de las declaraciones de las mujeres que acusan abiertamente a Harvey Weinstein, el ex productor compareció este martes ante un juez en la Corte Suprema de Manhattan, en donde se declaró "no culpable" de los cargos que se le imputan.

Weinstein, de 66 años de edad, leyó ante el juez su acta de acusación con varios abogados y periodistas atestiguando el momento. Con voz baja, la mirada en el suelo y limitando sus palabras, el mismo Weistein se dijo no culpable después de afirmar que conoce los detalles de su libertad condicional. Para esta cita con las autoridades, el ex productor estuvo acompañado en todo momento de su abogado Benjamin Brafman, quien confirmó a los medios locales las declaraciones de su cliente.

El pasado 25 de mayo, Weinstein se entregó a la policía y fue llevado a la corte para una lectura inicial de los cargos, dos de ellos de agresión y uno de abuso. Weinstein, quien mostraba una sonrisa sin culpas, fue liberado en ese entonces luego de pagar una fianza de un millón de dólares y con la condición de no salir del País y permanecer en las inmediaciones de Nueva York o Connecticut, además de utilizar un dispositivo de localización.

Podría pasar 25 años en prisión

A pesar de que decenas de mujeres han confesado haber sido víctimas de Harvey Weinstein, el ex productor se enfrenta a la justicia en Nueva York sólo por tres casos que, de encontrarlo culpable, lo obligarían a cumplir una sentencia de entre 5 y 25 años en la cárcel, según afirma El Mundo.

Brafman está luchando para comprobar que la mujer que acusa a Harvey por abuso sexual, cuya identidad no ha sido revelada, mantuvo una relación sentimental con él durante una década, información que no ha sido confirmada. Ante un caso como este, el abogado busca evitar un juicio en contra de su cliente para que las mujeres que lo han acusado abiertamente, no acudan como testigos. De suceder, sería difícil que fuera encontrado inocente, así lo explicó Bennet Gershman, profesor de Derecho de la Universidad Pace a La Jornada: "Incluso el mejor abogado no puede hacer magia. Ningún jurado tendrá simpatía por Weinstein".

