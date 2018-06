Marlene Favela le da el último adiós a su padre con un emotivo mensaje

Pocas cosas podían empañar la felicidad de Marlene Favela, pues tiene a finales del año pasado contrajo matrimonio con George Seely y disfrutaba de sus primeros meses como recién casada. Sin embargo, el lunes 4 de junio la actriz perdió a una de las personas más importantes de su vida, a su padre, el señor Felipe Favela.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 41 años compartió un emotivo mensaje para despedirse de su papá y lo acompañó con una fotografía de cuando él era joven. La protagonista de novelas como Pasión y Poder dedicó las palabras más dulces al que se refirió como “el hombre más interesante” que había conocido en toda su vida.

“Él ha sido el hombre más interesante que he conocido en mi vida, el hombre más valiente, soportó lo que ningún otro ser humano hubiera podido; vivió cada día como si fuera el último, con una alegría admirable refiriéndose a cada cosa que lo rodeaba como si fuera una maravilla, lo mejor del mundo decía, para él todo era perfecto, nunca se quejó de nada aunque la vida no le fue fácil, recibía cada cosa con tanta pasión y tanta sabiduría como nadie. A veces parecía que no era de este planeta tenía la vitalidad de un joven de 20 años, era generoso con los que conocía pero también con los desconocidos, nunca decía que no a nada, todos los que lo conocieron saben que no miento”.

La actriz mexicana continuó destacando las cualidades de su padre. “Nada le parecía imposible, él lo podía todo. Jamás lo vi enfermo, él siempre se sentía increíble, me decía: ‘¿Sabes que soy el hombre más rico del mundo?’ y él solo respondía: ‘Porque tengo salud y eso ningún dinero puede pagarlo por eso yo soy el más rico’. Decía que Santiago, (ciudad natal de Marlene, en Durango, al norte de México), era el mejor lugar del mundo, que México era el mejor país del mundo, que su familia era la mejor del mundo, que su esposa era la más bonita del mundo y así cada cosa le parecía lo mejor, amaba viajar, amaba llevar jamoncillo y quesos de Santiago para que todo el mundo los conociera, eso era lo que más lo hacía feliz y así murió, como mueren los grandes, haciendo lo que aman”.

La actriz prometió honrar por siempre la memoria de su padre y que siempre mantendrá presente su recuerdo. Marlene finalizó su mensaje con una tierna posdata en la que le agradece a su papá por haberla entregado en el día de su boda. “¡Gracias por llevarme al altar! Sabía que no te irías antes, te amo. Tú sí eres el mejor papá del mundo”.

Marlene volará a México para despedirse de su papá

Desde que Marlene se casó con George Seely, la actriz divide su vida entre Australia y México, y cuando visita su país natal, procura pasar el mayor tiempo posible al lado de los suyos. El publicista de Marlene comentó a Univision Entretenimiento que la actriz viajará a México para acudir al funeral de su papá, y que todavía no se sabe si se realizará en Durango o Querétaro.