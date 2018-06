Khloé Kardashian comparte el video más tierno de True como una ¡mini bailarina!

Los días previos al nacimiento de su bebé no fueron como Khloé Kardashian esperaba debido a la situación personal que vive con el padre de su hija, el basquetbolista Tristan Thompson. A pesar de esto, parece que la nueva mamá está tratando de dejar eso atrás y se ha volcado en disfrutar de los primeros meses de vida de su pequeña True. Este martes, la empresaria compartió en sus redes sociales un tierno video de su hija, quien tiene casi dos meses de edad.

VER GALERÍA

Khloé subió un video de su hija en Instagram Stories, en el que se aprecian claramente los rasgos de la pequeña. El clip no podría ser más tierno pues True aparece entre dos grandes almohadas vestida como una mini bailarina con un tutú rosa claro y una diadema con un gran moño del mismo color. En el video se escucha decir a Khloé: “¡Baby True! ¿Quién es la más tierna y pequeña lindura?”. La emocionada mamá continúa con su diálogo: “Hola bebé, te ves como una damita”. De pronto, True suelta un estornudo y Khloé le dice: “¡Salud!”.

En las últimas semanas, Khloé ha estado compartiendo dulces mensajes sobre su hija en sus redes sociales. A finales del mes de mayo, Khloé escribió un tweet en su cuenta de Twitter en el que deja ver lo plena que se siente por la llegada de su hija: "Algunas veces no puedo creer que me haya convertido en madre. Estoy muy agradecida por esta bendición, True es la más dulce. ¡He conseguido a mi mejor amiga de por vida, gracias Jesús por mi ángel".

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on May 12, 2018 at 5:37am PDT

Un par de semanas antes de ese mensaje –justo cuando la niña cumplió un mes de nacida –Khloé decidió mostrarla a todos por primera vez. La estrella de televisión publicó un video en Instagram en el que la niña aparece viendo directamente hacia la cámara, con un filtro de la aplicación.

VER GALERÍA

Aunque ha sido discreta con las fotos y videos de su hija, así como con su actual situación amorosa, parece que la hermana de Kim y Kourtney Kardashian está fascinada con su maternidad.

Más notas como esta:

- Khloé Kardashian y el complicado regreso al gimnasio a un mes de ser mamá

- Khloé Kardashian celebra el primer mes de vida de su hija con sentimientos encontrados

Khloé Kardashian ya trabaja en recuperar su figura

Semanas después de haberse convertido en madre, Khloé ha regresado al gimnasio para trabajar en su silueta. Sobre su entrenamiento y cómo logra balancear su vida como mamá, contó en su Snapchat que no ha sido sencillo pero los resultados la tienen contenta.

VER GALERÍA

“Es bastante complicado empezar a entrenar nuevamente porque le exiges a tu cuerpo con fuerza pero estás muy cansada todo el tiempo. Llevo 11 días trabajando y me siento muy bien, pero agotada. Estoy tratando de volver poco a poco a mi ritmo, mi cuerpo está volviendo a despertarse. Es mucho más difícil de lo que uno podría esperar que sea”, detalló la estrella de Keeping Up With The Kardashians.

La socialité de 33 años también aprovechó ese canal para responder a aquellos que la han criticado por haber retomado tan rápido sus actividades. “Lo que me molesta es que he leído un par de veces en Twitter que algunas personas sienten que me estoy centrando demasiado en mi cuerpo. Pero la verdad es que yo hacía ejercicio cinco o seis veces por semana antes de estar embarazada”.