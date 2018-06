A sus cuatro años North West se ha convertido en una de las niñas con el guardarropa más exclusivo, y no solo por tener prendas de diseñador, sino por sus accesorios y sus bolsos. A esta vasta colección, la hija de Kim Kardashian y Kanye West ha sumado dos bolsos de Alexander Wang… sí, así como lo lees. En unos días, la pequeña celebrará su cumpleaños y para consentirla por su día especial, el reconocido diseñador le envió dos finísimos bolsos con un precio de varios cientos de dólares.

Kim fue la encargada de presumir los regalos de su hija en sus redes sociales. El primero de ellos de trata de una mini shoulder bag con animal print de leopardo, el cual tiene un precio estimado en $750 dólares. El regalo estaba acompañado por una tarjeta escrita por el propio Alexander y en ella se alcanzaba a leer el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños, North. Toda chica necesita algo de brillo en su vida. Espero que te gusten, Alex”.

Al poco tiempo, Kim descubrió que su hija no había recibido un bolso, sino dos. El segundo estaba adornado con cristales y era de piel negra. Impresionada por los regalos que su hija recibió por parte del diseñador originario de San Francisco, Kim dijo: “Dios mío, North es la chica más afortunada del mundo. ¿Quién recibe un bolso así de Alexander Wang? Quiero robárselo. Alex, muchísimas gracias. Puede que este acabé quedándomelo yo”.

La también empresaria de 37 años quedó encantada por el segundo bolso e incluso dijo que le hubiera quedado espectacular para lucirlo un día antes. “Por favor, miren el bolso de Wang que acaban de darle a North. No me lo puedo creer. Me habría quedado muy bien anoche. Me encanta”. Según InStyle, el precio de ambos regalos juntos es de alrededor de $1,445 dólares, lo cual equivale a un mes de renta, en promedio, en Estados Unidos.

Un cumpleaños de ensueño

North West y Penelope Disick tuvieron una mágica celebración de cumpleaños el pasado fin de semana. Kim y Kourtney Kardashian organizaron para sus hijas una fiesta temática de ponis y unicornios con motivo de sus cumpleaños. Con poco menos de un mes de diferencia entre sus fechas de cumpleaños, Kim y Kourtney decidieron hacer un doble festejo; North cumplirá cinco años el próximo 15 de junio, mientras que su prima llegará a los seis en el mes de julio.

Las hermanas cuidaron cada detalle de la fiesta para hacerlo algo inolvidable para las niñas. En uno de los videos que Kim compartió, dejó ver una mesa con postres, entre los que estaban dos pasteles con unicornios y conos con la misma figura, así como donas Krispy Kreme y dulces de Rice Krispie.

A la celebración –amenizada por la joven DJ Livia –acudieron varios miembros del numeroso clan Kardahsian-Jenner, como Kris Jenner, la pequeña Dream (hija de Rob Kardashian y Blac Chyna), Kylie Jenner con su bebé Stormi y la abuela de las Kardashian, la señora Mary Jo Campbell.