Hace poco Katy Perry y Orlando Bloom hicieron oficial su relación en un encuentro con el Papa Francisco, pero no son de las parejas que suelen mostrar su cariño en las redes sociales. Sin embargo, un comentario de la cantante en el Instagram del actor no pasó desapercibido por los seguidores de la pareja. "Necesito un pase de temporada para ese trasero", comentó la intérprete de Firework en una de las últimas publicaciones del actor, donde promocionaba su nueva obra de teatro en Londres, Killer Joe. Una vez que se dio cuenta del mensaje, en lugar de borrarlo decidió dar explicaciones en clave de humor: "Ups, quería mandarte eso por privado".

Los seguidores del protagonista de Piratas del Caribe no tardaron en reaccionar y los miles de 'me gusta' confirman que a los fanáticos les encanta ver que la relación entre ambos sigue en pie. Pero esta no es la primera vez que la cantante le escribe al actor en sus publicaciones, en marzo dejó un mensaje lleno de humor en una foto en la que el actor de Troya aparecía sin camiseta: "Oye, estaba buscando una tabla en la que lavar mi ropa".

Estos flirteos públicos llegan unos días después de que la cantante de Part of me viajara a Londres para ver la nueva obra de su novio. Katy estaba en Europa de gira y aprovechó un parón entre sus actuaciones en Bélgica y Amsterdam y se trasladó a la capital inglesa para acudir al teatro británico, donde compartió a través de sus stories el programa de la función, e incluso puso un corazón sobre la cara de Orlando. La pareja tiene muchos compromisos, pero siempre consiguen sacar hueco en sus agendas profesionales para encontrarse. En Japón, primera parada del Witness Tour en el continente asiático, la intérprete dedicó a su chico, que estaba entre el público, la balada Into Me You See, que habla de cómo alguien vuelve a abrirse a otra persona tras una mala experiencia romántica.

A principios de año comenzaron los rumores de que la pareja se podría haber dado una segunda oportunidad después de haber pasado casi un año separados. En abril fueron vistos juntos visitando Roma para asistir a la conferencia United to Cure, un foro sobre medicina regenerativa organizado por el Pontificio Consejo para la Cultura que se celebraba en el Vaticano y en la que participaba Katy Perry. La intérprete "quiere hacer que todo funcione esta vez", tal y como un amigo suyo señaló meses atrás al diario The Sun. Por su parte, la actriz aseguró que estaba "muy feliz" en una entrevista realizada recientemente para Entertainment Tonight.