Becky G celebra dos años de noviazgo con Sebastian Lletget con un romántico mensaje

Becky G dedicó un romántico mensaje a su novio Sebastian Lletget con motivo de su segundo aniversario como novios. A través de su cuenta de Instagram, la cantante de 20 años compartió una serie de fotografías en las que aparece junto al futbolista acompañadas de unas emotivas líneas.

“Dos años y contando. Honestamente, parece que esa sonrisa no se ha borrado de mi cara desde la noche en que te sentaste frente a mí y me pediste que fuera tuya. Gracias por las risas, los gritos, el apoyo sin fin, la honestidad, la amistad y el amor”, escribió junto a la publicación que en solo minutos superó los 100 mil likes.

“No ha sido perfecto, pero ha valido la pena. Lo que tenemos es algo que atesoro tanto, feliz aniversario. No puedo esperar para celebrar contigo en cuanto llegue a casa. He estado pensando en esto todo el día. Te extraño como una loca”, comentó en referencia al reciente viaje que la intérprete de Mayores tuvo que hacer a México, donde se presentó junto a Natti Natasha en una reconocida entrega de premios.

Becky también aprovechó para bromear con el futbolista de LA Galaxy, quien al parecer no pensaba en un principio que su relación con la cantante fuera a durar tanto tiempo: “Por cierto, recuerdas cuando te quise hacer una cena por nuestros seis meses y dijiste 'No. No es la gran cosa. ¿Qué tal si hablamos cuando sean dos años?'. Bueno, mira ahora. En tu cara bobo. Por cierto, para los que no conocen el sentido del humor de Sebastian, esto sería algo que justamente él diría”, escribió con humor.

¿Boda a la vista?

Desde hace algunos meses, los rumores sobre una eventual boda han rodeado a la pareja y aunque Becky ha negado que sea algo que vaya a ocurrir en un futuro cercano, no ha descartado del todo la idea: “Se siente como si fuéramos almas gemelas. No estoy mintiendo cuando lo digo, siento que hay algo realmente especial entre nosotros. “Es seguro que no sucederá este año. Pero yo diría que sí, por supuesto. Solo hay que ir un día a la vez”, explicó recientemente a ET.

“Las relaciones requieren esfuerzo. Él es un atleta y yo estoy viajando todo el tiempo. Los dos estamos muy ocupados. Pero cuando estas tan segura de tu relación, puedes ser tú misma e inspirar a esa persona para que sea mejor. Es algo realmente hermoso, jamás lo había experimentado”, comentó con una gran sonrisa.