David Bisbal ha demostrado que puede cantar en cualquier género. Es uno de los pocos artistas que gusta de salir de su zona de comfort para explorar otros ritmos e influencias, como la ranchera o la banda, y unir su voz en duetos con grandes protagonistas de otros géneros.

Todo un boom con Sebastián Yatra

Desde mariachi con Nodal, hasta reggaeton con Yatra, así han sido los diferentes dúos que Bisbal ha interpretado en su carrera y a juzgar por el impacto de cada uno, el español sabe elegir muy bien a sus parejas musicales.

Fue apenas el pasado 15 de marzo que se estrenó la canción A Partir de Hoy, una colaboración con Sebastián Yatra, el colombiano que hoy suena en todas las emisoras juveniles, y rápidamente se convirtió en un éxito. Este tema ya supera los 87 millones de reproducciones en YouTube y rompió récord de lanzamiento en España y el contador sigue aumentado.

Una balada con Espinoza Paz

Esta no sería la primera vez que se arriesga a hacer un dueto con un músico perteneciente al regional mexicano. Hace 7 años se aventuró a grabar con Espinoza Paz el tema 24 horas, el cual cuenta con dos versiones: balada y pop, y cerca de 9 millones de reproducciones en YouTube.

Un dueto sorpresa con Julión Álvarez

Hace casi 4 años, en el espectáculo que ofreció en Guadalajara, David Bisbal realizó varios duetos; uno de ellos, es con el intérprete grupero Julión Álvarez. Ambos unieron sus voces con la canción Para enamorarte de mí, balada que incluso fue el tema principal de una telenovela.

Se puso romántico con Miley Cyrus

En abril de 2010 se estrenaba La última canción, la película protagonizada por Miley Cyrus y Liam Hemsworth que cuenta en su banda sonora con una canción que la ex-chica Disney interpreta junto a David Bisbal: When I Look At You (Te miro a ti), tema que es realmente emotivo y en el que los dos cantantes dan muestra del poderío de su voz.

Ritmo al Mundial de Sudáfrica 2010

Waving Flag, lanzada por K’naan fue interpretada posteriormente por Bisbal, quien demostró su versatilidad al presentar su versión en español de este tema. El éxito de esta canción se debe a que una compañía de refrescos la eligió como himno promocional del Mundial de Sudáfrica 2010.

Incursiona en el mercado rumano

David Bisbal sorprendió a todos al hacer un dueto junto a una cantante rumana Andra. En 2016 lanzaron el enérgico tema Without You (Sin ti), que contiene fragmentos en inglés y en español, una canción se convirtió en uno de los éxitos de ese verano.

La bendición de Juan Gabriel

"David, en México se piensa mucho en ti, te has ganado el cariño de mi gente, de mi sangre, de mi tierra yo también te quiero mucho, gracias por cantar conmigo esta canción tan bonita que no era tan bonita hasta que tú la cantaste", fueron las palabras que El Divo de Juárez dedicó al cantante español en 2015. Bajo su propia autoría, ambos intérpretes le dieron un toque muy especial al tema Yo te Bendigo mi Amor. Y en la actualidad, el video cuenta con más de 21 millones de visitas YouTube.

El más rápido con Nodal

Desde que unió su voz con mariachi a la de Christian Nodal, cuando superaron los 130 millones de reproducciones en YouTube gracias al tema Probablemente, se esperaba un éxito casi instantáneo y así fue, al convertirse en el video viral más reproducido en menos tiempo.

Sumado a todos estos temas, Bisbal también ha realizo duetos con su ex-novia Chennoa, con Rihanna, con Jessica Simpson y hasta con el mismísimo Armando Manzanero, cantando el inolvidable tema de Adoro, además de hacer diversas apariciones en los conciertos de Alejandro Sanz, demostrando que David es uno de los cantantes más versátiles de la actualidad y que es capaz de acoplarse a cualquier género que le pongan enfrente.