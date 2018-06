Descubre la voz de Jimmy Fallon junto a grandes cantantes

Desde el 2013 Jimmy Fallon se convirtió en el presentador del programa The Tonight Show en sustitución de Jay Leno, logrando desde el primer instante cautivar a los televidentes de la emisión con su carisma y humor, pero sobre todo con su voz al protagonizar duetos con cantantes de primer nivel como Miley Cirus, Adele, Sia y recientemente Ariana Grande.

Jimmy sale a la calle

El conductor neoyorquino ha tenido oportunidad de platicar, intercambiar anécdotas con estas figuras y producir momentos musicales que quedaron guardados en la memoria colectiva con interpretaciones improvisadas en la calle o esas versiones de éxitos que hacen acompañados de instrumentos del jardín de niños.

VER GALERÍA

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

Así como ha deleitado a los televidentes con su voz en el set de televisión también lo ha hecho en sitios públicos, tal y como sucedió cuando visitó el Metro de Nueva York en compañía de Miley Cyrus, Adam Levine con Maroon 5 y U2. En estas presentaciones los protagonistas se hicieron pasar por músicos urbanos, se disfrazaron y como si nada se pusieron a tocar en las plataformas del subterráneo, reuniendo a un nutrido número de curiosos antes de revelar su verdadera identidad.

Jimmy invitó a Miley a la 47th Station y con unas gafas y sombrero ofrecieron Jolene y Party in the USA para el deleite de las personas que en ese momento se encontraban en el Metro y que no sabían que frente a ellos estaba la intérprete de Wrecking Ball.

Hacen música como niños

Otro dueto inolvidable es el que tuvo con Adele. Con la ayuda de la banda The Roots y usando solo instrumentos musicales para niños interpretaron el nuevo sencillo de la británica, Hello, una versión que tuvo gran alcance y aceptación, además de haber demostrado su buen ritmo y ser un excelente corista. También protagonizó duetos similares con Sesame Street, Carly Rae Jepsen, Idina Menzel, Ed Sheeran, Camila Cabello y Metallica, pero fue la interpretación con Adele la que se llevó las palmas.

Un paso adelante

Recientemente tocó el turno a Ariana Grande, quien con la ayuda de instrumentos inspirados en Nintendo Labo interpretó No Tears Left to Cry en compañía de Jimmy y The Roots, logrando una actuación que en cuestión de días ya rebasó las 3.5 millones de reproducciones en YouTube.

El sentido del humor no puede faltar en las interpretaciones de Jimmy Fallon. Tomó el micrófono y convenció a Paul McCartney de cantar una versión de su clásico Yesterday bajo el título de Scrambled Eggs, tal como el ex Beatle llamó al primer draft de la canción compuso mientras desayunaba.

Hasta la cocina

Otro gran momento de Jimmy fue el que tuvo con Sia y Natalie Portman, con quienes interpretó con la ayuda de unos utensilios de cocina el tema Iko Iko. En el material también participó The Roots y se ve a todos los artistas vestidos de blanco o negro, mientras lucen una peluca bitono para verse igual que la intérprete de Never Give Up.

Con Jack Black recreó el video de More Than Words, un tema de Extreme que fue lanzado en 1990 y que fue grabado en blanco y negro. Para este dueto ambos se caracterizaron como el cantante y guitarrista del grupo, Gary Cherone y Nuno Bettencourt, de quienes copiaron hasta la más mínima mueca y gesto.

Luego se sentó al lado de Billy Joel y su inseparable piano para ofrecer una versión de Beast of Burden, todo un éxito musical de The Rolling Stones, interpretación en la que se le pudo ver muy cómodo y alcanzando con mucha facilidad los tonos.

Y con el Jefe

Jimmy demostró que la composición de comedia también es lo suyo al recrear una versión del clásico Born to Run adaptada a un tema de actualidad, el cual hacía referencia al gobernador Chris Christie, caracterizado como Bruce Springsteen, antes de que el mismísimo Jefe se reuniera con él en el escenario para terminar a dúo.