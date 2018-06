Mujer prevenida, vale por dos. Rashel Díaz está lista para viajar a Rusia, el país en donde las emociones deportivas empiezan a concentrarse debido al Mundial de futbol, el evento más importante de esta práctica que iniciará en un par de semanas. Para disfrutar al máximo de esta experiencia, la conductora de Un nuevo día ha empezado a hacer las maletas, investigar sobre algunos aspectos culturales de la nación más grande del mundo y, en especial, ha empezado a tomar algunas precauciones médicas que le permitirán reportar todos los detalles curiosos y momentos más divertidos de este evento.

Comprometida con su trabajo y emocionada por el viaje que en un par de semanas deberá hacer, Rashel dejó a un lado la diversión de los viernes por acudir al médico. "¡Por fin es viernes! Y como en pocos días me toca viajar a Rusia por el Mundial, aproveché y visité a mi doctora para colocarme unos sueros espectaculares para poder rendir al 100%", anunció muy contenta la conductora a través de un video en sus redes sociales.

Rashel adelantó que va a estar muy ocupada en su estancia en Rusia, y sabe a la perfección que una carga de trabajo como la que está a punto de llevar podría causarle bajas en las defensas o un agotamiento extremo. "Ahora no estoy enferma, gracias a Dios, pero como voy a tener un ritmo de trabajo bastante intenso por la cobertura del Mundial, vine para prepararme", dice muy contenta mientras recibe el tratamiento. La amiga de Adamari Lopez agregó que además de la dosis que recibió el viernes, tendrá que acudir al consultorio por una más para óptimos resultados. "Hoy me pondré uno, la semana próxima otro y me voy el jueves. Así que de esta forma voy a prevenir el enfermarme ante tanto trabajo que voy a tener", contó.

La belleza también cuenta

Además de preparase por dentro para tener toda la energía recargada, Rashel se preocupa por la belleza exterior y reveló uno de sus tips para mantener el rostro firme. Se trata de gimnasia facial, una especie de masajes con los que reafirma los músculos de la cara para disminuir las líneas de expresión, muy recomendado para hombres y mujeres. Por si fuera poco, estimular esta parte del cuerpo ayuda con dolores de cabeza, un ejercicio que le será muy útil en caso de tener muchos pendientes en Rusia.

El Mundial es el evento de futbol más esperado por los aficionados de este deporte que dará inicio el 14 de junio próximo, y como buena animadora, Rashel ya tiene a su favorito para llevarse a casa la Copa del Mundo. Junto al Chef James, la cubana reveló que apoya a Colombia, México, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay. "¡Arriba los latinos!", expresó Rashel emocionada por ver los resultados que en un par de semanas se determinarán.

