Edith González sobre el apoyo de su hija Constanza: 'No abandonó a su mamá'

Edith González está viviendo una etapa llena de felicidad después de afrontar uno de los retos más complicados de toda su vida: librar una dura batalla contra cáncer. Afortunadamente, la actriz de 53 años contó con el apoyo de sus seres queridos para superar este amargo trago y seguir adelante. Sin embargo, hubo una personita muy especial que fungió como la compañera inseparable de Edith: su pequeña hija Constanza.

“Quiero hacerle un reconocimiento muy grande a mi pequeñita, para Constanza. Ha sido una niña que cuando se le dijo que yo tenía cáncer, que es algo que también quiero decir, al hablarles de cáncer a los niños, hay que hacerlo con mucho cariño con mucha ternura, la niña durante tres semanas se durmió a los pies de mi cama. No abandonó a su mamá, es la cereza del pastel de mi vida. Eso es”, comentó durante una visita al programa Don Francisco Te Invita.

Además, la protagonista de Salomé recordó uno de los momentos más emotivos que pasó junto a la pequeña durante esta difícil faceta: “Yo me hice un video con mi hija dos horas antes de entrar al quirófano. Yo dije: ‘¿Cuál es la última imagen, si muero mañana en el quirófano, que quiero que la gente tenga de mí?’, fue Constanza grabándome en un video donde aparezco cantando y bailando, parece que estoy en la playa”, recordó.

De hecho, la actriz mexicana reconoció que fue después de una salida con Constanza cuando comenzó a sentirse diferente: “Lo que pasó es que sentía que había cosas en mi cuerpo que se sentían diferentes. Me llevé a mi hija y a su mejor amiguita a un parque de diversiones, nos subimos a una montaña rusa y yo pensé que el cinturón me había afectado. Pero lo que pasó es que se había movido el cáncer en el ovario, entonces me empezó a doler la espalda”, recordó.

Afrontó su enfermedad con valentía:

Durante la misma charla, González aseguró que siempre trató de ver su situación de la forma más positiva, tal y como lo hizo su padre hace años: “Siempre tuve la consciencia de dos cosas. De abrazar mi enfermedad, mi situación con amor. Porque mi padre murió de cáncer y siempre lo vi alegre, amoroso, tierno. Sin preguntarse: ‘¿Por qué a mí?’, simplemente asumiendo su enfermedad de la mano de la ciencia, combatiéndola, pero con mucho amor”, comentó.

Al hablar sobre el gran miedo que suelen sentir las personas al recibir una noticia como esta, la actriz aseguró que su experiencia fue muy distinta: “No, nada de eso sucedió. Yo decidí replicar lo que hizo mi padre. Mi primera pregunta fue: ‘¿Qué vamos a hacer?’. Jamás me sentí así (como una víctima)”, explicó con una sonrisa.