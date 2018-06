A unas semanas de haber tenido a su cuarto bebé, Hilaria Baldwin compartió una fotografía de la recuperación de su cuerpo. Al igual que lo hiciera con sus hijos mayores, la experta en yoga ha empezado a documentar en sus redes sociales la evolución de su figura postparto. En su cuenta de Instagram, la esposa de Alec Baldwin subió una fotografía en ropa interior, en la cual deja ver un físico en tan buenas condiciones, que difícilmente creeríamos que acaba de dar a luz.

VER GALERÍA

La intención de la foto es, además de presumir sus buenos genes, la de fomentar los hábitos sanos entre sus seguidoras, sobre todo aquellas que están en la dulce espera de su bebé. Junto a la instantánea, Hilaria escribió: “De los nueve meses a los 12 días de dar a luz (la foto de la derecha me la tomé hace dos días)”.

VER GALERÍA

En el motivador mensaje de la gurú de yoga, reveló que había días en los que se sentía muy cansada para ejercitarse, pero que trataba de sacar fuerzas y ponía todo de su parte para hacer un poco de actividad física.

“Cada cuerpo es diferente, pero creo en mantenerte activa lo más que se pueda. Hubo muchos momentos durante este embarazo en los que no tenía ganas de entrenar. Proponérselo y empezar es siempre lo más difícil. Me obligaba a salir de casa y hacer algo, por poco que fuera. La constancia me ha ayudado mucho porque el cuerpo requiere de nuestra atención y quiere que lo ejercitemos. Es muy importante para nuestra circulación, nuestra salud, nuestra felicidad y nuestra fortaleza”.

A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) on Jun 1, 2018 at 4:36pm PDT

A unos días de haber tenido al pequeño Romeo Alejandro David, Hilaria comenzó a entrenar de nuevo y a llevar su vida casi normal. Eso sí, confesó que empezó poco a poco y que no hizo nada arriesgado o fuera de control. “No hice nada loco. Cada nacimiento es diferente y tu doctor te dirá cuando puedes empezar. Cuando puedas hacerlo, sé paciente con tu cuerpo. Has pasado por mucho y creaste algo precioso. Día a día, movimiento a movimiento, recuperarás tu fuerza y te sentirás maravillosa”.

Más notas como esta:

- Hilaria Baldwin revela cómo ha sido su primera semana con su cuarto bebé

- Por esta razón, Hilaria y Alec Baldwin están convencidos de tener una gran familia

Así fueron los primeros días de Romeo en casa

La llegada del nueve bebé a casa no fue nada fácil, pues la propia Hilaria contó que, a pesar de lo felices que estaban por el pequeño Romeo, su salud y la de sus hijos se vio afectada. En sus redes sociales, Hilaria contó que fue diagnosticada con neumonía, Rafa, de 2 y Leonardo de 1, con gripa y Carmen, de 4 años, presentó una infección en el ojo.

VER GALERÍA

Sin duda, fue una semana complicada para la madre de 34 años, pues se estaba recuperando del parto, retomó la lactancia y por si fuera poco, tenía que estar pendiente de la salud de sus hijos, así como de ella misma. Por fortuna, su marido es el mejor apoyo para este tipo de situaciones y estuvo a su lado todo el tiempo.