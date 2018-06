North West siuge los pasos de Kanye en la música

Puede que North West sea la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, pero ante los ojos de los amorosos padres, siempre será la pequeña que los derrita con sus tiernas ocurrencias. Desde sus primeros años, la hermana mayor de Saint y Chicago West parecía muy interesada en temas de moda gracias a las enseñanzas de mamá, y su clóset contiene prendas tan chic que la niña es una de las fashionistas más jóvenes de Hollywood. Con el tema de la moda y el estilo dominados, North ahora parece haber encontrado un nuevo interés y es al lado de su papá en los estudios de grabación.

Kanye West recién lanzó su nuevo disco, Ye y la pequeña North -quien pronto cumplirá 5 años de edad- ya se sabe la letra de los temas que para el mundo aún son nuevos. El orgulloso papá grabó a la niña cantando una parte de la canción No Mistakes en una de sus salidas más familiares. North, a su estilo, interpretaba el coro de la creación de su papá mientras va en el auto familiar y con un envase de leche sabor chocolate en la mano.

"Make no mistake, I still love you", canta la pequeña con cierta timidez cuando se da cuenta de que su papá la está grabando, a pesar de estar bastante acostumbrada a la cámara de Kim siempre grabando sus travesuras. North, deja claro que además de ser la consentida de papá, también es su admiradora número 1. En el video de Kanye, su primogénita se nota un poco más grande, nada de que extrañarse pues la próxima semana soplará 5 velitas en su pastel de cumpleaños, el primero que compartirá con sus dos hermanos, Saint de 2 años y la pequeña Chicago, de sólo 5 meses de edad.

North, ¿avergonzada por su abuela?

Aunque destaca la personalidad Kardashian, North empieza a tener un carácter y personalidad propias que demostró hace unos días cuando su abuela, Kris Jenner la hizo pasar una pequeña vergüenza. La matriarca de las Kardashian quiso probar un look muy diferente y para llevarla a la escuela, usó una peluca rubia bastante llamativa. Lo que para Kris fue una situación bastante cómica, para North fue un momento que quisiera olvidar.

“El día de ayer llevé a North a la escuela y ellos habían tenido una mala mañana con su cabello por lo que decidí llevar puesta una peluca rubia, -pensando que iba a ser una abuela cool, ¿sabes?- Sin embargo, North solo desviaba la mirada probablemente mortificada de que su abuela trajera una peluca. ¡Fue muy gracioso!”, dijo la mamá del clan a E! News.