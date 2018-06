La cuenta regresiva para Eva Longoria ha iniciado y la actriz está más que lista para tener entre sus brazos a su primer bebé. Y mientras llega la visita de la cigüeña, la esposa de Pepe Bastón continúa disfrutando de su dulce espera posando para las cámaras y mostrando su pancita de embarazo, que indica que en cualquier momento, la actriz de Desperate Housewives debutará como mamá. El bebé, a quien la propia Eva se dirige como "él" parece no tener ninguna prisa por nacer y se está tomando todo el tiempo necesario para conocer a sus papás, obsequiando a la actriz una figura muy tierna que desde hace meses ha presumido en sus redes sociales.

VER GALERÍA

Aún en la espera del gran día, Eva Longoria publicó una fotografía de su avanzado estado en el que se aprecia en todo su esplendor la pancita que delata la presencia de su bebé. Con un vestido blanco que marca su silueta pre mamá, Eva obsequió a sus admiradores uno de los momentos más especiales de su embarazo, pues es de los días finales antes de poder conocer a su hijo. Impresionada por su propia figura, la actriz de 43 años escribió junto a la imagen: "¡Wow, bebé! Esto sí que es un perfil. Todavía esperando a que llegue”. Sus palabras, además, reflejaron la impaciencia que las futuras mamás experimentan cuando están a muy poco tiempo de concluir el embarazo y, tras una larga espera de 9 meses, despedirse de la pancita para tener entre brazos a su retoño.

Notas relacionadas:

-

-

A la par de su dulce espera, Eva Longoria no paró de trabajar aunque los meses pasados la ilusión de convertirse en mamá era lo que acaparaba sus pensamientos. Por ello, junto a su esposo ha estado preparándose para recibir en casa a su primer hijo en común, que será el quinto para el empresario mexicano mientras que para ella será un sueño hecho realidad que desde hace mucho tiempo ha tenido en el corazón.

VER GALERÍA

Una recta final no muy cómoda

El nacimiento del bebé de Eva Longoria podría suceder en cualquier momento, aunque de acuerdo a las palabras de la actriz, quien ha mantenido a sus fans al tanto de cada detalle de su embarazo, aún faltan algunos días para concluir su dulce espera. En sus Instagram Stories, la celebridad reveló que aunque estar embarazada ha sido toda una aventura, los últimos días no son tan cómodos como parece. "Pues, aquí estoy esperándolo. Estoy programada para dentro de unas semanas, y él sigue creciendo, lo que significa que yo sigo creciendo", dijo con cierto sentido del humor. "Sigo diciéndole que lo estamos esperando. ¡Que ya quiero conocerlo!".

VER GALERÍA

Entre sus deseos de tener al niño en casa, la futura mamá reveló a sus seguidores que esta etapa no es de las más sencillas. "Las últimas semanas han sido muy incómodas. De nuevo estoy durmiendo mucho y no es nada fácil respirar", explicó. Aunque se siente agotada, Eva no ha parado de hacer ejercicio. "Hago yoga, aerobics en agua, camino, me dan masajes y tengo citas quiroprácticas. Pero, me siento muy incómoda". Eva continuó con su update en las redes sociales enviando un bello mensaje para las mujeres que han experimentado lo mismo que ella durante el embarazo. "Reconozco a cada mujer que ha hecho esto en múltiples ocasiones. ¡Hacer un pequeño humano cuesta mucho trabajo!", dijo con humor y feliz de poder experimentar esta dicha de la vida.