Lucero opina con honestidad sobre la música urbana: 'El mundo está un poco al revés'

Lucero se ha sumado a la lista de celebridades que han emitido su opinión acerca de las letras explícitas que suele tener el género urbano, por lo que se ha debatido si su contenido es apto para todas las edades. Consciente de esta problemática, la cantante mexicana reconoció que el reguetón ha alcanzado una popularidad que se ha extendido a lo largo del mundo.

“Yo creo que es un género que se escucha por todas partes, igualmente que la banda. Yo creo que actualmente el reguetón y la banda son los géneros que más se escuchan en habla hispana. Creo que es cómo todo, en la banda y en muchos género, las letras pueden ser más fuertes. Creo que uno debe de elegir lo que escucha, si a uno no le gusta para los jóvenes o los chicos”, explicó con honestidad.

A pesar de esto, la intérprete aseguró que los contenidos que están pensados para adultos no deberían tener la sobre exposición que ahora tienen en los medios, pues pueden estar al alcance de públicos para los que no están diseñados, como los niños.

“Es que ahora el mundo está un poco al revés. Todo lo que se ve, todo el tiempo por todas partes y lo que está tan accesible, a veces son cosas que no deberían tener tanta apertura, sobre todo para los niños. Aunque con las redes sociales es complicado, nosotros tenemos que orientarlos sobre qué hay que ver y qué no”, expresó.

Al hablar sobre los comentarios que ha emitido Aleks Syntek sobre la música urbana, la intérprete aseguró: “A mí me choca opinar, la verdad es que no me gusta. Porque no conozco bien el tema, me da pena meterme en asuntos que no son míos. Porque hasta en los míos se hacen chismes, es mejor así. Puede que la persona tenga razón o que esté totalmente equivocada”.

La cruzada de Aleks Syntek:

Desde hace un par de meses, Aleks Syntek ha mostrado públicamente su descontento por la exposición que tienen los niños a las letras explícitas del género urbano, asegurando que no es un contenido que deba ser emitido en espacios públicos, donde puede estar al alcance de cualquier persona.

Sin embargo, el cantante dejó claro que no tiene nada en contra de los intérpretes de reguetón en sí, sino de las personas que son responsables de la exposición de este tipo de contenidos, como establecimientos públicos.