Aunque no es ningún secreto que a Jennifer López le gusta compartir en sus redes imágenes de su vida personal, sobretodo en su faceta de madre y novia, es verdad que hace un tiempo que no publicaba una imagen de sus retoños, los gemelos Emme y Max -de 10 años- fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony. En la imagen que transmitió a través de su perfil de Instagram se puede ver cómo los hermanos se abrazan tiernamente y la leyenda que acompaña es: “Mi por qué”, simples palabras que lo dicen todo del amor maternal.

VER GALERÍA

Nos es la primera vez que dedica lindas palabras a sus hijos, pues hace algunos meses, precisamente en su décimo cumpleaños, les expresó todo su cariño de esta forma: “Max, tú eres mi corazón, mi amor, mi luz… Tú iluminas cada día con tu nobleza y cariño, tu amor y tu conocimiento… tu energía es incomparable. Tu sentido del humor hace que todos alrededor rían, y estoy asombrada de tu profunda comprensión para entender a la gente y al mundo. Mi alma vieja, mi hermoso niño. Feliz cumpleaños”. Para su hija, en cambio, dijo lo siguiente: “Emme, eres mi alma, mi niña interior personificada, el ser humano más alegre y más sensible que he conocido… y yo adoro todo de ti. Tu destreza, tu independencia, tu fuerza, tu sentido espiritual. Feliz cumpleaños número 10, mi princesa marshmallow”.

La actual pareja de Jennifer, el ex beisbolista –ahora comentarista de ESPN- Alex Rodríguez también se ha mostrado más que feliz en la convivencia con los hijos de su novia, que se llevan muy bien con las suyas, Natasha de 13 años y Ella de 9. Incluso se les ha visto como una gran modern family en eventos deportivos como juegos de los Lakers. “Mis hijas la admiran, siendo una mujer latina en este país, haciendo las cosas que ha hecho y la forma en que siempre ayuda a los demás. Si no es de beneficio social, ella no está interesada. Ni siquiera llevo la cuenta de todos sus trabajos. Ella es Superwoman y con mis hijas se ha portado genial”, dijo A-Rod para Extra.

VER GALERÍA

López, por su parte, se abrió respecto a lo que representa la maternidad para ella cuando tuvo una entrevista con Ellen Degeneres. “Amo a mis hijos. Desearía tener cuatro o cinco más”, dijo. “El hecho de poder amar a alguien incondicionalmente de esa forma y que ni siquiera te importe si ellos también te aman. Solo los amas demasiado. Esa relación es la bendición más grande del mundo”.