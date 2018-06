¿Mia de Molina ya tiene novio? ¡Lili Estefan lo revela!

No cabe duda de que los años se pasan volando y Raúl de Molina lo sabe. A solo unos días de haber asistido a la graduación de su hija Mia, quien comenzará su aventura universitaria después del verano, el carismático conductor acaba de recibir una de las noticias más temidas para un padre de familia: su hija ya tiene novio.

Afortunadamente, la jovencita de 18 años cuenta con el apoyo de Lili Estefan para afrontar la reacción de su famoso papá, pues ha sido ella quien ha hecho pública la noticia en redes sociales: “La vi nacer, la vi crecer, cumplir sus 18 años y ahora ya tiene hasta novio. ¡Ay Mia! Ya no queremos que siga pasando el tiempo tan rápido, tía Lili te quiere mucho”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

Esta no fue la única noticia que Raúl recibió en este día, pues además, Mia le pidió permiso para llevar a su novio a las próximas vacaciones que la familia tendrá en verano, con todos los gastos pagados: “Hoy me acompaña mi hija Mia, me trajo al trabajo. Estaba aburrida y vino para pedirme que le pague a su novio el boleto para cuando vayamos de vacaciones en el verano. Todo el mundo me ha caído encima aquí en el estudio porque dicen que le tengo que pagar el pasaje al novio. ¿Qué es eso?”, comentó el conductor con seriedad.

Sin embargo, Lili salió en defensa de la adolescente, asegurando que es una chica sumamente tranquila: “Pasé el fin de semana con Mia y la tía Lili se acostó más tarde que ella. Yo dejé de bailar a las cinco de la mañana y Mia se acostaba como a las 2. Estuvo durmiendo temprano, muy tranquila. Raúl, no seas malo ni tacaño”, comentó con humor la conductora.

El apoyo de la tía Lili:

Unos minutos después de concluir el programa de El Gordo y la Flaca, la conductora compartió un pequeño video en el que mostró su apoyo incondicional a Mia, pues aseguró que no le parece mala idea que su novio acompañe a los Molina en su próxima aventura familiar: “Mia, ¿qué vamos a hacer con el novio? Hicimos una encuesta en Instagram y la gente no quiere que tu papá lleve al novio”, comentó Lili.

“Él tendrá que pagarlo”, insistió la jovencita con una sonrisa, a lo que Estefan agregó: “Es un buen muchacho, es estudioso, saca buenas notas, los padres lo castigan todo el tiempo. Ósea, lo llevan recio, eso me gusta. Mi voto es que sí”, expresó en el pequeño clip.