En esta época de graduaciones, cuando las clases poco a poco quedan atrás para dar inicio a las vacaciones de verano, las despedidas más emotivas de los alumnos de último grado en todos los niveles van dejando miles de recuerdos en las redes sociales. Una de ellas es la de Paula Garcia, una recién graduada de preparatoria que conmovió hasta las lágrimas a miles de personas con un video del momento en el que se reúne con su padre en el hospital para celebrar este gran día juntos.

VER GALERÍA

Muy sonriente y satisfecha por haberse graduado, Paula llegó al hospital en el que se encuentra internado su papá. Ella, aún con la toga y birrete rojos con los que recogió su diploma, entra al cuarto en donde él está recostado en una cama y con varios aparatos conectados. "Mi papá no pudo ir a la graduación, así que llevé la graduación hasta él", escribió la joven para explicar el video que ha dado la vuelta al mundo y que decoró con un corazón.

Notas relacionadas:

- Su maestra de 6o grado le escribió que la invitara a su graduación, 21 años después lo hizo

- La tierna razón por la que este papá dejó que su hija afeitara su melena

Paula no especificó cuál es la enfermedad que evitó que su padre pudiera acompañarla en un día tan especial, en su lugar, las risas de alegría por festejar juntos este momento decoraron el video. "¡Oh, Dios! Mírate. Estás hermosa", le dice sorprendido el orgulloso papá a su hija al verla con la toga. "Me lo perdí", dice él, pero para hacerlo sentir mejor, Paula le asegura que tienen la ceremonia grabada en video.

El papá de Paula no pude dejar de ver la vestimenta de su hija, quien a juzgar por los detalles, parece haber sido una de las oradoras de su generación. La emoción del momento no evitó que padre e hija contuvieran sus lágrimas, y con un gran abrazo sellaron ese día que ha conmovido a la comunidad virtual.

My dad couldn’t make it to my graduation, so I brought my graduation to him ❤️ pic.twitter.com/14SYpU67ms