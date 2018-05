Becky G está muy contenta por el éxito de su carrera, ése con el que soñaba desde que era niña y que ahora disfruta y celebra a lo grande. La joven de 21 años de edad no sólo cumplió con las metas que se propuso en su infancia, sino que fue más allá y ahora es una de las artistas urbanas más populares gracias a sus canciones. Pero detrás de toda esta dicha, hay una lucha bastante larga a la que se ha tenido que enfrentar desde los inicios de su carrera, cuando no creían en ella por completo y le ponían límites y condiciones antes de darle una oportunidad de demostrar todo su talento.

VER GALERÍA

Becky abrió su corazón para recordar ese detalle de su carrera, mismo que la ha hecho seguir firme en sus decisiones cada vez que se enfrenta a una situación similar. “Fue algo muy interesante cuando, con mi música en inglés me decían: ‘Tienes voz para cantar pero lo demás... silencio. No vamos a escuchar lo que tienes que decir, tu opinión no importa’. Y eso me afectaba mucho como artista porque tengo mi mensaje, mi historia. ¿Cómo no voy a compartir mis ideas con el mundo?”, recordó la intérprete de Sin pijama de acuerdo a Telemundo.

Notas relacionadas:

- Becky G, convertida en una fan durante su encuentro con Chayanne

- Becky G confiesa: 'Por mi carrera se burlaban de mí en la escuela'

Becky, cuyo nombre real es Rebbeca Marie Gómez, está orgullosa de sus raíces latinas y el origen mexicano de sus abuelos, pero hay un detalle de la cultura latina que no le agrada para nada. "Llegué a la música latina y, como mujer mexicana en música urbana, fue un problema más grande", explicó. "Hay muchas cosas bonitas de la cultura latina, pero lo que no me gusta es el machismo. Desde niña te dicen que las mujeres tienen toda la responsabilidad. Los niños pueden jugar, pero las mujeres tienen que, desde chiquitas, saber limpiar la casa, lavar la ropa, ser buena esposa, buena mamá”, cuenta sobre las experiencias que ha vivido. Pero la determinación de Becky fue más grande que todas esas trabas y logró hacer de sus sueños algo posible de realizar.

VER GALERÍA

El gran paso de la música en inglés al español

Becky nació en Inglewood, Los Ángeles, y aunque creció con una influencia latina bastante fuerte, sus inicios en la música estaban enfocados a temas en inglés. Cuando Becky cambió el idioma por el español, se sintió más cómoda con el ritmo, el mensaje y el estilo, quizá por las artistas que tanto admiró de niña. "Escuchaba a Jenni Rivera o a Selena Quintanilla, que eran mexico-americanas, o sea, que nacieron aquí pero estaban muy orgullosas de ser mexicanas y que cantaban en español. Eso fue algo muy interesante para mí, porque yo quería sentir esa conexión”.

Con un par de grandes ejemplos en la música, fue sólo cuestión de tiempo para que la joven encontrara su verdadera voz. “Al final, lo que yo estaba haciendo en inglés no era real, no me sentía conectada a mi música. Eran canciones que cualquier artista podía cantar. No tenía ese distinto mensaje o estilo de Becky, y creo que eso es muy importante como artista”.

VER GALERÍA

En sus proyectos a futuro, Becky no se quedará sólo con la música. Además de volver a la pantalla grande con la cinta A-X-L, tiene planes en la industria de la moda y la belleza. “Cada día despierto y disfruto lo que ha pasado, pero quiero seguir más adelante, cantar más, lograr más éxitos, tener mi línea de maquillaje y hasta de pijamas”, contó con una sonrisa que delata la esperanza de alcanzar sus metas.