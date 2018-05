Luego de que hace unos días Camila Cabello fuera ingresada en el hospital después de actuar en la gala de los premios Billboard, ahora fue vista abandonando el hospital donde se encontraba ingresada. La cantante cubana-estadounidense le dio un gran susto a sus fanáticos luego de sufrir una indisposición cuando estaba en el escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Allí cantó dos canciones (su éxito Havana y su nueva canción Sangria Wine, junto a Pharrell Williams) y también recibió el premio Billboard Chart Achievement.

"Ayer después de mi actuación en los Billboard, me encontré realmente mal y acabé en el hospital donde me examinaron. Me hicieron muchas pruebas y todo está bien. El diagnóstico fue deshidratación y algo de fiebre, así que los médicos me recomendaron descansar, si no no me recuperaré", dijo la cantante en un mensaje para hacer referencia a la cancelación del concierto previsto para el 22 de mayo en Seattle, donde acompañaría a Taylor Swift en su Reputation Tour.

La artista -que formó parte del grupo femenino Fifth Harmony- fue vista dado un paseo con su madre, Sinuhé Estrabao, por las calles de Beverly Hills y parece que ya está mucho más recuperada, ahora que han pasado varios días desde el incidente. La intérprete de 21 años iba vestida con un original look en el combinó un suéter con capucha, con un abrigo de pelo marrón, pantalones de estampado militar en tonos verdes, botas altas de cuero negro y la melena recogida en una coleta baja con un pañuelo rojo. Además, llevaba unos lentes de sol y no se separó de su botella de agua.

Ambas realizaron un ameno paseo por la exclusiva urbanización y estuvieron convesando y riéndose, lo que demuestra que la joven artista ya se encuentra bastante mejor. De hecho, ya ha vuelto a los escenarios y este martes, 29 de mayo, fue la gran protagonista del BBC Radio 1's Biggest Weekend, que se celebró en Singleton Park en Swansea (Gales, Reino Unido).

Actualmente atraviesa por un buen momento profesional. Camila -quien tiene más de 887 millones de streamings- acaba de convertirse en la artista femenina con la canción más transmitida en Spotify gracias a su éxito Havana. "Una locura", escribió la cantante en Twitter tras ver la noticia que había publicado el portal especializado en tendencias y análisis de la industria musical Whale Report. Recordemos que hasta mediados de junio estará de gira con su amiga Taylor Swift y la cantante Charli XCX, recorriendo los escenarios de Estados Unidos. Sin duda, está siendo una experiencia increíble para ella y recientemente confesó lo mucho que ha aprendiendo de la cantante.

En una entrevista con el semanario británico NME confesó que lo que más le ha impresionado de Taylor es la forma en la que se relaciona con sus fans. "Me encanta cómo le habla a la multitud. Actúa en estadios con 60.000 personas cada noche, pero tiene ese talento de hablar como si estuviera dirigiéndose a una persona en una habitación", aseguró. Y reconoció que le encantaría poder llenar estadios en el futuro como ella: "Es el sueño de todos los artistas".

