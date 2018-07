Conoce a la guapa y talentosa hermana de María León

María León se prepara para su nuevo proyecto, La Jefa del Campeón, tanto física como emocionalmente, como siempre lo hace, pero no está sola. La ex vocalista del grupo Playa Limbo y ahora estrella de telenovelas como Guerra de Ídolos siempre está acompañada de su hermana Cristina León, quien además de ser su cómplice en todo lo que hace, también ha conseguido empezar a abrirse paso en el mundo del espectáculo, pero eso sí, siempre juntas y de la mano.

Ahí vienen las León

"Aparte de ser un ejemplo a seguir, talentosa, dedicada y bellísima persona que todos los que la conocen saben que es; es mi hermana, la única! Y agradezco tenerla más cerquita!! Te amo Mari", escribió Cristina recientemente en una foto para celebrar el cumpleaños de su hermana mayor.

VER GALERÍA

Aunque pocos conocían a Cristina, ahora ella también puede presumir que gracias a los trucos de su hermana está por el camino correcto para mejorar su salud y condición física, incluso también practica pole dance, canta y hace todo junto a su alma gemela.

Pero no sólo eso, Cristina también sigue los pasos de la ex-vocalista de Playa Limbo en el terreno profesional y forma parte de diferentes proyectos en el teatro musical, como la puesta en escena Hoy no me Puedo Levantar, donde da muestra de su gran voz.

Además, ellas parecen inseparables y hacen todo juntas, por lo menos así lo demuestran en sus redes sociales, donde comparten diversas fotografías en las que se puede ver lo bien que se llevan y el amor que hay entre ellas.

VER GALERÍA

Viajes, trabajo y momentos íntimos son los que comparten las hermanas en sus perfiles sociales, donde se dedican lindos mensajes de agradecimiento por tantos años juntas y una gran relación, y hasta celebran cantando juntas en fechas importantes.