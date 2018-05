Exclusiva: Thalía nos cuenta cómo sus hijos entienden - o no- que su mamá es famosa

A dos años de haber lanzado su último disco, Thalía está de regreso y lista para consentir a sus fans con su nuevo material, el cual está listo y saldrá a la venta a finales de este año. Mientras llega esa anhelada fecha para sus seguidores, la mexicana tiene ya el primer sencillo titulado No Me Acuerdo y se trata de una explosiva colaboración con Natti Natasha, una de las principales exponentes de la música urbana. Desde el primer momento, la también actriz reveló que sintió una gran conexión con la intérprete y que su colaboración de pronto se transformó en complicidad.

En entrevista con HOLA! USA, Thalía habló sobre los detalles de este primer single, y además nos contó cómo es la dinámica en casa con su esposo, Tommy Mottola, y sus dos hijos, Sabrina y Matthew, mientras ella se encuentra en pleno proceso creativo.

H: ¿Cómo se dio esta nueva colaboración con Natti Natasha?

T: Yo muy feliz de esta colaboración, de este junte que hicimos Natti y yo. A mí me mandó la canción un gran amigo y cantautor, Mario Cáceres y me dijo: ‘Te tengo una bomba, quiero que la escuches’. En ese momento me enamoré, me metí a mi estudio y grabé la canción. Mientras más la escuchaba ya terminada y la repetía y la repetía más me hacía sentido tener a otra mujer fuerte que dijera las cosas tal cual son y pensé inmediatamente en Natti.

Y así como soy de terca, me di a la tarea de buscarla y nos conocimos el día del video. Decidimos grabar el video en Manhattan porque nos quedaba conveniente a las dos. No sé si te ha pasado, que cuando conoces a alguien y empiezas una frase y la otra lo termina o que dices algo al mismo tiempo… así nos pasó. Ese día fue como magia, hubo complicidad, ese doble sentido, nos entendíamos con la mirada, eso se proyecta en el video, en la canción, tiene esa picardía y sensualidad.

H: La letra de la canción dice una frase muy peculiar: ‘Si no me acuerdo, no pasó’. ¿Crees en ella?

T: Creo que es un colectivo, definitivamente le queda a todos, él que dice que no, definitivamente miente porque en algún momento todos hemos tenido una laguna mental o un black out de que no te acuerdas que pasó o de que no te quieres acordar; esto juega con ese sentido psicológico del ser humano. Es una canción muy divertida y tiene un elemento de fortaleza de la mujer de decir ‘oye realmente no me acuerdo’.

H: ¿Cuál es tu parte favorita del proceso de grabar un disco?

T: Definitivamente los procesos de componer las canciones y producir es lo que más me alimenta. Cuando haces algo que hace que tu corazón salte o que se te enchine la piel, es que estás en el camino correcto. El proceso de componer las canciones fue muy casero, hubo mucha vida y alegría y todo fue en el estudio de mi casa.

Lo que yo recuerdo de esa sesión con tantos músicos y cantautores es: música, comida, carcajadas, palomazos, boleros y componer. El disco tiene vida, tiene alegría y ya está listo. Lo he trabajado en los últimos meses y sale para fin de año; estamos muy enamorados de cada rola

H: ¿Qué otras colaboraciones veremos en este CD?

T: Van a venir varias colaboraciones y el disco, pues obviamente tiene varias canciones solas conmigo. Hay colaboraciones con grandes cantantes de Cuba, de España, de México, de Colombia, de Argentina, son sorpresitas que les tengo y estoy muy feliz por estos juntes porque me aportan, me refrescan y me ayudan a entender otros universos y las propuestas de otros artistas.

Thalía en su faceta de mamá trabajadora

En este proceso creativo no podían quedar fuera sus hijos. Al haber grabado en su estudio en casa, la cantante de 46 años tuvo la fortuna de poder estar cerca de ellos cada vez que necesitaba un respiro. La artista también conversó sobre cómo logra hallar ese equilibrio y nos compartió cuáles son los intereses artísticos de sus hijos.

H: Cuando estás grabando un disco, ¿cómo cambia la dinámica en casa con los niños y tu esposo?

T: No cambia porque el estudio está en mi casa, mas no dentro de mi casa; esta como fuera de la casa, estoy independiente en mi mundo, en mi locura. Cuando necesito tocar base, cruzo un pasillo y llego a mi casa con mis niños, les ayudo con la tarea, juego con ellos, ceno con ellos y platicamos. Después regreso a la locura, a la creatividad. Es mi mundo y está en su burbuja y también es mi hogar, que también está en otro lado. Yo soy el puente entre estos dos universos que me hacen ser quien soy.

H: Ahora que tus hijos están más grandes, sobre todo Sabrina, ¿cómo han logrado entender que su mamá es famosa?

T: De pronto lo entiende, y de pronto me pregunta: ‘¿Por qué esa señora te pide una foto, de dónde la conoces?, ¿por qué en el restaurante vienen y te piden que te tomes un foto con ellos porque mami, fuiste a la escuela con ellos?’. Les explico que lo que hace mamá es algo que alegra a la gente o que lo que yo hago acompaña a las personas y les explico que la música es sanadora y que acompañada y te cuenta historias, como los libros. Les enseño que la música es sanadora y que acompaña y ella lo empieza a entender, que a mamá la comparte con otras personas, con otros seres.

H: ¿Seguirán tus pasos o los de Tommy?

T: “Son totalmente artísticos, pero del lado de la producción y de la dirección. Sabrina graba, edita videos y dirige a sus amiguitas. Mi otro hijo está enfocado en la animación, él esta enloquecido con la animación, él hace muchas esculturas de arcilla y hace peliculitas de cuadro por cuadro… Están dentro de ese mundo, más que ser protagonistas.