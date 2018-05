Roseanne, una de las series con más éxito en Estados Unidos en los últimos meses, ha sido cancelada después de que Rosanne Barr, su protagonista y creadora, hiciera un comentario poco aceptable a través de su cuenta de Twitter. La actriz de 65 años de edad, conocida por su postura a favor del partido republicano y de apoyo al Presidente Donald Trump, se dirigió de forma despectiva a quien fuera la asesora presidencial del ex Presidente Barack Obama, Valerie Jarrett, un comentario que eliminó después de unos minutos. Barr también aseguró que se despedía de la red social; sin embargo, regresó para ofrecer una disculpa por las consecuencias de sus palabras y para tratar de explicar lo que había sucedido.

"Pido disculpas. Voy a dejar Twitter", aseguraba la actriz ante sus miles de seguidores después de ver el conflicto que había causado con su comentario, en el que se refería a Valerie como el resultado entre "la hermandad musulmana y The Planet of the Apes". En respuestas que mostraban su arrepentimiento, Rosanne escribió: "Me disculpo con Valerie Jarrett y con todos los ciudadanos. Estoy terriblemente arrepentida por hacer un chiste de mal gusto sobre su política y su apariencia. Debí haberlo sabido", aún después de su aparente disculpa, los mensajes continuaron.

Sus arrepentimiento llegaba después de que los ejecutivos del canal ABC a cargo de la serie -y propiedad de Disney-, decidieran cancelar el show e hicieran pública su postura en la misma plataforma. “El comentario de Twitter de Roseanne es aborrecible, repugnante y no concuerda con nuestros valores, así que hemos decidido cancelar la serie”, explicaba el director de entretenimiento de ABC, Channing Dungey.

La ola de indignación llegó hasta sus compañeros de la serie, como Sara Gilbert, quien interpretó a Darlene, su hija en la sitcom y que también tenía un papel como productora ejecutiva. “Los comentarios recientes de Roseanne acerca de Valerie Jarrett, y muchos más, son repugnantes y no reflejan las creencias de nuestro reparto y nuestro equipo y cualquier persona asociada a la serie. Estoy decepcionada por sus acciones”.

Culpaba a un medicamento por su falta de tacto

Rosanne recién había vuelto a la pantalla chica con el revival de su serie homónima, una sitcom que en la década de los 80 tuvo gran éxito y que después de 21 años de haber salido del aire, de nuevo la colocaba entre las celebridades favoritas de la televisión y retrataba de cierta forma la vida y opiniones de la protagonista, mismas de las que tuvo que retractarse en diversos mensajes. Barr continuó con sus disculpas, dirigiéndose específicamente a Valerie Jarrett. "No sé si viste todo esto, pero quería disculparme contigo por herirte y ofenderte con un insensible tweet de mal gusto. Estoy completamente arrepentida y mi vida entera he peleado contra el racismo. Cometí un terrible error que causó que mucha gente perdiera su trabajo. ¡Lo siento!".

Entre sus réplicas, destacó una más en la que explicaba que sus palabras habían sido una mala combinación que resultó de estar despierta a las 2 am y haber tomado un somnífero llamado Ambien, además de que había sido tras el Memorial Day. En respuesta, Sanofi, la farmacéutica que comercializa Ambien, se deslindó de la polémica cuando dijo a TMZ que "Mientras todos los tratamientos farmacéuticos tienen efectos secundarios, el racismo no es conocido por ser uno en ningún medicamento de Sanofi".