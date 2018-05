Raúl de Molina revela que su hija Mía no seguirá sus pasos en la televisión

Aunque su padre es uno de los presentadores más carismáticos de la pantalla chica, parece que a Mía no le llaman la atención las cámaras. En más de una ocasión, Raúl de Molina ha señalado que a su hija no le gusta estar bajo los reflectores y por ello, la joven ha decidido que orientará su vida profesional hacia una carrera que no tiene nada que ver con la televisión.

Recientemente, Raúl de Molina contó en El Gordo y la Flaca (Univision) que su hija ha elegido estudiar Comercio Internacional. El conductor se dijo feliz por la elección de su hija, quien según sus palabras es una destacada estudiante.

Apenas la semana pasada, el comunicador compartió en sus redes sociales las fotografías de la ceremonia de graduación de su única hija al lado de su esposa Millie. En la instantánea, aparecen los orgullosos padres llenando de besos a Mía, quien en unos meses comenzará una nueva etapa en su vida estudiantil. Raúl acompañó la foto con una dulce dedicatoria para la jovencita, quien cumplió 18 años en abril pasado: “Muchísimas felicidades a Mía que hoy se graduó de high school y ahora va de camino a la universidad #loveyoumia #welldone”.

La emoción por ver a su hija dando pasos decisivos en su vida hizo que Raúl no pudiera contener la emoción durante su show. “Vengo regresando de la graduación de mi hija Mía. Todavía no lo puedo creer, de aquí para la universidad. Estoy muy feliz, de verdad. Me imagino que tú también Lili”, preguntó el conductor a su colega Lili Estefan, quien al igual que él, celebró esa semana la graduación de su hijo Lorenzo.

¿Y qué hará Mía durante el verano? Antes de comenzar con sus estudios universitarios, podría ser que Mía ya tenga un empleo de verano, y todo gracias a una sugerencia de Lily Estefan. Este martes, en plena emisión, Raúl contó que su hija no se bajaba del coche. “Tengo un problema con mi hija, le gusta manejar a todos lados”. Lily le preguntó que por qué la joven no trabajaba entonces para Uber, la famosa red de transporte privado.

Parece que esta idea no se le había ocurrido a Raúl, quien agradeció a su compañera por el consejo. “Mía métete a Uber… Ahora en el tiempecito que tienes después de haberte graduado de high school y antes de entrar a la universidad, a ver si puedes ayudar a pagar la escuela”.

A finales de abril, Millie y Raúl tuvieron un motivo más para celebrar: su hija cumplió 18 años. El conductor de Univision le dedicó una linda felicitación en sus redes sociales y compartió varias fotografías de la joven a través de las diferentes etapas de su vida. Junto a las imágenes escribió: “Hoy Mía cumple 18 años y aquí les pongo algunas fotos a través de su infancia #FelidadesMia”. Días después de estas tiernas palabras, Raúl subió una foto a su Instagram de la celebración familiar que organizaron para Mía en casa. No cabe duda que los últimos meses han sido unos llenos de emoción para la familia de Raúl de Molina, ¡felicidades!