¿Nick Jonas y Priyanka Chopra son pareja? Tras haber pasado juntos el fin de semana pasado en Los Ángeles, los rumores están a la alza. De acuerdo a la información del portal Just Jared, este par habría visto La Bella y la Bestia en directo en el Hollywood Bowl el viernes por la noche; y al día siguiente, habrían disfrutado de un partido de los Dodgers de Los Ángeles. Para rematar el hilo de citas, el lunes compartieron un estupendo día en alta mar con un grupo de amigos, entre los que se encontraban Chord Overstreet, Wilmer Valderrama y Glen Powell. Las imágenes se están difundiendo como la pólvora en redes, en una de las cuales se puede ver a la actriz, de 35 años, abrazada al cantante, de 25.

VER GALERÍA

Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, así que tendremos que esperar para saber si estamos ante una nueva pareja o una simple amistad que viene de lejos. Ambos ya posaron así de sonrientes para los fotógrafos en la gala MET de 2017. En aquella ocasión la actriz aseguró que llegaron juntos porque los dos iban vestidos del mismo diseñador. "¿Estás saliendo con Nick Jonas? ¿No tiene como 11 años?", bromeó Jimmy Kimmel con Priyanka Chopra en su programa. "Los dos llevábamos ropa de Ralph Lauren y decidimos ir juntos. No pregunté su edad. ¿11? No lo sabía", respondió la intérprete.

A Nick Jonas se le relacionó el pasado mes de noviembre con un ángel de Victoria's Secret, Georgia Fowler. Antes, estuvo saliendo con la intérprete Delta Goodrem y la Miss Universo Olivia Culpo. Priyanka, por su parte, se ha mostrado siempre muy celosa de su vida privada. "¿Quién dijo que no tengo a nadie? Puedo no estar con él porque viajo. Toda mi vida he tratado de no comentar si estoy o no en una relación. No me gusta hablar de ello. Tengo que proteger mis relaciones. Creo que si algo es importante para ti, sólo tienes que tenerlo cerca de tu corazón", aclaró al portal India TV News.

VER GALERÍA

Priyanka Chopra nació en 1982 en la India pero pasó parte de su juventud en Estados Unidos para después volver a Bombay donde logró convertirse en una de las estrellas más cotizadas de Bollywood. En el año 2000 ganó el certamen de Miss Mundo, lo que le abrió las puertas cinematográficas, llegando a hacer más de 20 películas en apenas siete años. En las últimas semanas el nombre de la actriz ha sonado con mucha fuerza al ser una de las invitadas a la boda del príncipe Harry y Meghan, con quien mantiene una buena amistad desde hace años.

"Cada elección que han hecho en esta boda pasará a la historia, no sólo por ser su boda, sino porque supone un paso hacia el cambio y la esperanza. Dos cosas que el mundo necesita desesperadamente. Gracias por ser el reflejo de todas las cosas buenas. (...) Les deseo que se amen siempre en la felicidad", publicó en sus redes sociales tras el enlace.