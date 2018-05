¡Bryan Cureington es un hombre con mucha suerte! Durante años, este jugador de lotería ha comprado boletos para rascar y ganar, sin haber tenido la fortuna de llevarse el gran premio hasta ahora. Y aunque hoy es el feliz ganador del juego Make My Year, Bryan estuvo a casi nada de quedarse sin el premio, pues su ticket ya estaba en la basura.

De acuerdo a la información de la página de la Lotería de Luisiana, este originario de la ciudad de Monroe había comprado el boleto en un mini súper. Al llegar a casa, le pidió a uno de sus familiares que lo rascara por él y al hacerlo le dio la mala noticia de que había gastado 10 dólares sin haber resultado como el ganador del premio de 200 mil dólares que el juego prometía y tiró el cartón a la basura.

El chico de 35 años y su familia siguieron con su vida cotidiana, pero como si la suerte lo llamara, tenía una corazonada que le decía que su boleto había sido la mejor opción a la hora de comprarlo entre decenas de tickets más. Pasaron las horas y esa idea permanecía en su mente hasta que decidió buscar en la basura para corroborar que no había ganado nada. La sorpresa de este chico fue tan grande al descubrir que aquel boleto era el premiado que no lo podía creer y entre gritos de emoción al ver que el premio marcaba los 200 mil dólares, fue con su familiar para preguntar qué había pasado.

Una confusión que casi lo deja sin ganar

Cuando Bryan le pidió a su pariente que le ayudara a rascar el boleto, él jamás vio el resultado final. Al rascarlo, su familiar no entendió bien las reglas del juego que tiene tres opciones para ganar, y creyendo que debía seguir otro tipo de reglas, concluyó que no era un ticket ganador. Por suerte, Bryan no se quedó con la duda y hoy es uno de los 4 ganadores del gran premio. Después de reclamar su dinero, recibir el cheque y quitar los impuestos, Bryan Cureington se fue a casa con un total de 142 mil dólares.

Bryan Cureington no es el único en Estados Unidos que casi le dice adiós a la fortuna. Como la suya, existen varias anécdotas en la historia de la lotería, una de ellas es la de Kenneth McGuire, quien quiso cobrar su premio de 50 mil dólares en una gasolinera, pero el encargado de la tienda le dijo que no podía cambiarlo. Al escuchar esto, pidió que tiraran su boleto a la basura, pero atónito, el hombre de la tienda le explicó que no podía cambiarlo porque la cantidad era demasiado grande para ese local.