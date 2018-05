Si hay un día bastante especial para James Rodríguez, es el 29 de mayo. ¿La razón? Es en esa fecha en la que el centrocampista de la Selección de Colombia y del Bayern Múnich celebra la alegría más grande de su vida: el nacimiento de su hija Salomé, fruto de su relación con Daniela Ospina. La niña está de fiesta soplando 5 velitas en su pastel de cumpleaños y, para festejarlo, James publicó en su cuenta de Instagram una linda fotografía de padre e hija en donde le envió un tierno mensaje.

Nada se compara con el cariño y la seguridad que una niña siente cuando está al lado de su amoroso padre, y justo esos sentimientos son los que James reflejó en la foto que eligió para felicitar en las redes sociales a su pequeña. “Han pasado 5 años desde que llegaste a nuestras vidas. Tu sonrisa es mi felicidad, mi mayor reto es que seas una gran persona, ser tu mayor ejemplo", escribió el orgulloso papá. "Gracias por alegrar mi vida y ser mi motivación. Feliz cumpleaños hija, te amo muchísimo”, concluyó su mensaje que enterneció a sus seguidores.

James ha hecho de esta fecha el mejor día para expresar sus sentimientos por la niña. Cinco años atrás, el futbolista daba la buena noticia del nacimiento de su hija, que anunció en su cuenta de Twitter. "¡Hoy en Medellín acaba de nacer mi hija Salomé, todo salió muy bien! Estoy muy feliz con esta bendición", contaba en ese entonces colmado de felicidad.

Aunque envió sus mejores deseos y no paraba de demostrar lo mucho que quiere a Salomé, James no pudo estar junto a su hija en este cumpleaños. El futbolista se encuentra en Milán, Italia, preparándose con la Selección colombiana para los partidos que pronto disputarán en el Mundial de Rusia, pero demostró que la distancia no es un impedimento para hacerle saber a la niña que piensa en ella sin importar lo que suceda al rededor.

Daniela Ospina, también muy contenta por el cumpleaños de Salomé

Puede que papá esté lejos, pero la pequeña Salomé tiene en casa a otra persona muy especial que la ama sobre todas las cosas. Daniela Ospina, madre de la niña, también estuvo muy contenta de celebrar este cumpleaños y preparó un enternecedor video en donde recopila las mejores fotos de la pequeña. "Hoy es un día para agradecer que tengo un motivo para levantarme cada mañana. Un espejo que me obliga a ser ejemplo. Un recordatorio constante de la necesidad de soñar", agregó la feliz mamá al lado de su publicación. "Hoy es un día para decir: tengo el mejor regalo y el mejor reto todos los días a mi lado: te tengo a ti, mi hija, mi amiga y mi compañera. El ángel que oculta sus alas para demostrarme que cada día puede ser mejor y que no me faltan motivos para sonreír, y el principal eres tú. Te amo mi mona", escribió.