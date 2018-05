Lili Estefan y Mily de Molina encontraron la forma perfecta para celebrar las recientes graduaciones de sus respectivos hijos, Lorenzo y Mia. Aprovechando el Memorial Day Weekend, celebrado el último lunes de mayo, la conductora y la esposa del carismático presentador realizaron un viaje familiar a Bimini, Bahamas, para disfrutar de unos divertidos días de descanso.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de El Gordo y la Flaca compartió un pequeño video en el que aparece a bordo de un bote acompañada de Mily: “Nos pasamos el fin de semana juntas con Mia y Lorencito para celebrar su graduación de highschool. Sobrevivimos a la parranda y la verdad es que lo disfrutamos viendo a nuestros hijos felices”, escribió junto al clip.

Una publicación compartida por Lili Estefan (@liliestefan) el 29 de May de 2018 a las 6:21 PDT

A la celebración también asistió Lina, la hija menor de la conductora y quien al parecer invitó a una de sus compañeras de la escuela al viaje. Como ha demostrado en diferentes ocasiones, Lili lleva una increíble relación con los amigos de sus hijos, por lo que no dudó en improvisar una divertida sesión de fotos al lado de las jovencitas.

Desafortunadamente, Raúl de Molina no pudo asistir al increíble festejo, ya que se encontraba en Indianápolis realizando una cobertura de una popular carrera de autos: “Aquí estoy en el Indy 500, súper emocionado porque iba a poder montarme en uno de los carros, pero miren lo que me pasó… no me sirvió el traje”, escribió con humor el presentador junto a un video en el que mostró su intentó por utilizar el mencionado atuendo, que desafortunadamente no era de su talla.

Una publicación compartida por Raul De Molina (@rauldemolina) el 26 de May de 2018 a las 8:44 PDT

A pesar de este pequeño incidente, Raúl parece haber disfrutado a lo grande del reconocido evento, pues se tomó un gran número de fotografías junto a distintos pilotos. Además, el presentador compartió un par de videos en los que mostró algunos de los espectaculares autos de carreras que participaron en el certamen.

Papás orgullosos:

Fue durante la semana pasada cuando Lili y Raúl celebraron con orgullo el importante logro escolar de sus hijos. El primero en graduarse fue Lorenzo, quien recibió un emotivo mensaje de parte de su mamá en redes sociales: “Mi hijo camino a su graduación y yo tratando de que me lleve. ¡Días especiales en mi vida! Aquí los comparto con ustedes mi gente”, escribió la conductora junto a una postal en la que aparece junto al apuesto adolescente, quien lució un elegante esmoquin.

Un día más tarde, fue Mia de Molina quien se robó todas las miradas en redes sociales gracias a su celebración: “Muchas felicidades Mia, que hoy se graduó de higschool y ahora va en camino a la universidad. ¡Te amamos Mia! Bien hecho”, escribió al pie de una fotografía en la que aparece la jovencita con su tradicional birrete.