Después de 21 años, invitó a su maestra de primaria a su graduación de Harvard

Existen profesores que inspiran a sus alumnos a dar lo mejor de sí mismos dentro y fuera del aula. Judy Toensin es una de ellos y, aunque ha sido docente por más de tres décadas, jamás se imaginó que una de sus notas de fin de año se convertiría en la inspiración de una de sus alumnas. Christin Gilmer estuvo en la clase de la señorita Toensing cuando tenía sólo 12 años de edad. A la entonces niña le encantaba escuchar a su profesora explicar los temas del día además de hablar sobre las situaciones que sucedían en el mundo en ese tiempo.

Al final del curso de sexto grado, Christin sacó muy buenas notas y en su empeño, la profesora Judy vio un gran potencial. Después de evaluarla en deletreo con 98% de la calificación, la profesora le escribió un mensaje bastante inspirador: "Ha sido una alegría tenerte en clase. ¡Continúa con el buen trabajo!¡Invítame a tu graduación de Harvard!", escribió la feliz profesora a su prometedora alumna.

Para Christin, estas palabras fueron más allá de una simple nota de felicitación por sus buenas calificaciones, pues se convirtieron en una inspiración. Ahora, 21 años después de aquel mensaje, la joven se ha graduado de Harvard y logró invitar a su profesora a su ceremonia de fin de curso luego de concluir sus estudios en la carrera de Salud Pública.

Antes de recibir su diploma, Christin escribió una nota de agradecimiento en su cuenta de Facebook, en donde se refirió a su familia y recordó todos aquellos sacrificios que hicieron con tal de que ella cumpliera sus sueños. "La Sra. Judy Toensing, me enseñó sobre los acontecimientos actuales, la salud mundial y los derechos humanos. Ella fue la primera persona que transmitió apasionadamente la difícil situación de las personas que viven con VIH / SIDA", explicó en sus propias palabras.

Su profesora siempre supo que Christin lograría sus metas

Cuando Judy se enteró de que Christine por fin se graduaría de la prestigiosa universidad, no logró contener la emoción, pero también estaba segura de que su pupila lograría cumplir sus objetivos. "Tengo grandes expectativas para todos mis alumnos, por lo que escuchar que Christin había logrado este objetivo no me sorprendió en lo más mínimo", mencionó Toensing a CNN. Días después de recibir la invitación, la orgullosa profesora estuvo presente cuando Christin recibió su diploma, en medio de una mezcla de sentimientos que desataron las lágrimas de alegría de algunos de los asistentes a la ceremonia, en donde la Decano leyó la nota que la profesora le había escrito a la joven hace varios años.

Después de la emotiva reunión entre alumna y maestra, Judy aseguró que esta experiencia le revitalizó y la llenó de energía y emoción para seguir dando lo mejor de sí en el salón de clases e inspirar a más niños a alcanzar sus sueños y graduarse de una prestigiosa universidad.