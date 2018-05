En medio de la dicha de tener a sus dos bebés en casa, Enrique Iglesias viajó a Tel Aviv, Israel, para continuar con sus presentaciones en vivo, una que marca la tercera visita del español a este país. Y aunque se sintió bastante contento frente a casi 50 mil fans, el cantante de 43 años confesó que extraña mucho a sus hijos, Nicholas y Lucy, los mellizos que en diciembre recibió junto a su pareja, la ex tenista Ana Kournikova, una feliz noticia en ese entonces confirmada por HOLA!

VER GALERÍA

El orgulloso papá no pudo ocultar su emoción de estar sobre un escenario ante los fans que tanto tiempo esperaban verlo en vivo. Pero en su corazón, recordaba los recientes momentos que pasó con sus bebés, ratos de los que dejó huella en sus redes sociales. "Los extraño como loco", confesó en pláticas con medios locales. "Pero amo lo que hago, que es estar en un escenario y rodeado de mis fans. Esas son las dos cosas que más amo de mi vida".

Notas relacionadas:

- ‘Selfie time!’ Enrique Iglesias consiente a sus fans de esta manera

- Este divertido baile de Anna Kournikova con su bebé te arrancará una sonrisa

Enrique y Anna optaron por mantener su vida familiar en la máxima privacidad, pero la felicidad que los invade es la perfecta aliada de sus fans, quienes han podido ver algunas imágenes de los niños de seis meses de edad. De acuerdo al cantante, compartir estos bellos instantes familiares con sus seguidores es una forma de agradecerles lo mucho que le han dado en su carrera. "No me importa compartir parte de mi vida con ellos. En cierta forma, siempre lo he hecho a través de mi música", agregó feliz.

VER GALERÍA

Enrique Iglesias, un romántico desde hace más de 20 años

Por más de dos décadas, Enrique Iglesias no ha parado de cantar y dedicar sus letras al amor. A sus 18 años, cuando su carrera empezaba a despegar, jamás imaginó que este sueño duraría tanto. "Si me hubieras dicho en ese entonces que hoy estaría aquí, tocando temas que compuse a los 16, frente a tantos fans, no te hubiera creído, de verdad", reveló emocionado de recordar los sueños de sus inicios. Con un sentimiento en común en sus líricas, Enrique confesó que no se había preguntado si en varios años más aún seguirá dedicando sus temas al amor, aunque por ahora está seguro que sí lo hará, en especial porque se considera la persona más feliz del mundo gracias a la paternidad.

VER GALERÍA

En esta nueva etapa de su vida, Enrique asegura que no han cambiado muchas cosas porque sus bebés aún son muy pequeños. A pesar de ello ya está considerando el futuro y la opción de quedarse más cerca de ellos si es que los niños así lo quisieran. "Mi vida no ha cambiado tanto, pero es posible que lo haga en el futuro, cuando mis hijos me pidan que no salga de gira", explicó enfocado en su vida familiar.