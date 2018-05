J Balvin explica por qué mantiene sus romances en privado

J Balvin se ha convertido en uno de los solteros más codiciados de la música gracias al éxito que ha cosechado con sus temas en los últimos años. Sus canciones y colaboraciones cada día le aseguran nuevas admiradoras a quienes les encantaría ser la chica que ocupe el corazón del colombiano, pero para lograrlo deben de cumplir con un sencillo requisito que reveló en una plática para El Gordo y a Flaca.

VER GALERÍA

Después de escuchar las declaraciones de su amigo Bad Bunny sobre lo que busca en una mujer, el colombiano de 33 años aseguró que le gustan las chicas más sencillas. "Me encantan las mujeres naturales, sin mentiras ni rodeos", expresó un poco tímido ante las cámaras del programa. Su actitud parece justificarse por el gusto de mantener su vida privada lejos de la actividad pública con la que se presenta en los escenarios y ante los medios de comunicación.

Para él, no hacer ningún tipo de publicaciones en las redes sociales sobre su día a día tiene un motivo que va más allá de una personalidad misteriosa. "[No lo hago] Porque se acaba el misterio y también porque la privacidad es algo tan bonito. La gente opina tanto de tantas cosas que ya uno presentar su vida privada y a su pareja ya es darles demasiado de qué hablar", explicó en la charla en la que también detalló que por ahora no tiene una pareja que lo haga vibrar.

Notas relacionadas:

- ¡Alerta de romance! Valentina Ferrer, ¿el nuevo amor de J Balvin?

- ¡Pareja por una noche! ¿Qué hacían juntos J Balvin y Fergie en Nueva York?

Semanas atrás, el cantante fue captado en Miami acompañado de la ex Miss Argentina 2014, Valentina Ferrer. Entre sonrisas, ambos se demostraban un poco más de afecto cuando se tomaban de la mano o se daban pequeños besos, y aunque las imágenes encendieron la alerta de una novia ante las fans del reggueatonero, la pareja no volvió a aparecer ante las cámaras. En su entrevista con el programa de Univisión, J Balvin confirmó su soltería cuando en forma de broma, se refirió a un dinosaurio de juguete, al que llamó Valentina, como su "pareja".

VER GALERÍA

¿Por qué J Balvin asegura que no puede tener una relación?

Aunque ha sido visto acompañado de mujeres muy bellas y hasta ha confesado que le encantaría ser papá, por ahora J Balvin está dedicado en cuerpo y alma a su carrera. Además, él mismo contó en una previa conversación con el mismo medio que no busca embarcarse en una relación porque sabe que no sería un novio fiel. "Me enamoro muy fácil, yo me enamoro cogiendo el autobús, así que para eso casi mejor estoy soltero... Me encantan las mujeres. ¿Para qué voy a estar con una si voy a hacerla sufrir? Yo no soy santo y lo digo en mis canciones. No soy un santo, pero tampoco estoy en cosas malas".

A pesar de su reveladora confesión, Balvin estaría dispuesto a pasar por el altar si es que llega la mujer indicada, tal como le sucedió hace unos años, cuando su carrera aún empezaba a despegar. "Tuve una novia y hoy somos súper amigos, la amo. Duramos 10 años, nos íbamos a casar y construí una casa. Me dije: 'Sea como sea, me endeudo si hace falta, pero la hago'. Y ahí sigo pagándola", recordó entre risas.

VER GALERÍA