Todo parece indicar que Milan, el hijo mayor del delantero del Barcelona FC, Gerad Piqué, y la cantante Shakira, ha heredado los dotes de su padre. Shakira compartió en Instagram Stories un simpático video en el que podemos ver al catalán enseñándole a su hijo cómo patear la pelota. El pequeño de cinco años se ve muy confiado y le dio varias patadas al balón, ¡incluso lo golpeó con la cabeza!

En el clip la colombiana escribió: “visitantes tras bambalinas!” y se puede ver a padre e hijo pateando una pelota de fútbol contra una pared. “¡Mira quién vino a visitar aquí hoy! ¡Ay, la cabeza!”, dice la cantante sorprendida de ver a su hijo realizando dicha maniobra.

Este no sería el primer video que vemos que los hijos de la pareja. Cada vez que tiene la oportunidad, Piqué aprovecha para compartir con sus seguidores momentos especiales que vive junto a sus retoños. Hace dos días, el delantero del azulgrana derritió a sus 16,3 millones de seguidores de Instagram al publicar un video donde se puede ver a su hijo menor, Sasha, bailando durante uno de los ensayos de su madre. Los usuarios de la mencionada red social quedaron asombrados con los movimientos del pequeño de tan solo tres años de edad. Muchos aseguraron que el niño heredó el ritmo musical de su madre. No cabe duda que ambos serán dignos sucesores de sus talentosos padres.

Rehearsals! Shak&Sasha Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique) el 25 May, 2018 a las 11:45 PDT

En abril de este año, vimos otro video en la cuenta de Milan de Instagram donde ambos hermanos -vestidos con uniformes personalizados del Barcelona- juegan fútbol. También se puede escuchar la voz de Piqué al fondo: “¡Venga! Pásale a Milan Shashi.. Va Sashi.. y... ¡gooool!”, dice un Piqué notablemente emocionado por las habilidades de sus pequeños.

Recordemos actualmente que Shakira se encuentra en una cuenta regresiva para su gira titulada El Dorado Tour, que empezará en junio de este año, tras de recuperarse de una lesión en las cuerdas vocales que la obligó a posponer una serie de conciertos que tenía previstos para finales del año pasado.

Ahora que todo está listo para que la intérprete de Me enamoré regrese a los escenarios, existe mucha expectación de parte de los fanáticos. Esta sería la primera vez que Shakira realiza una gira siendo madre. "Nunca he hecho una gira con niños, tengo curiosidad”, relató la cantante de Barranquilla. “Quiero enseñarles un poco de lo que hago, pero espero que a las ocho estén durmiendo mientras su madre trabaja. Creo que será interesante para ellos ver a su madre en el escenario frente a miles de personas. No sé cómo lo voy a manejar”.