¿Antojo de un rico y delicioso panecillo? Eva Longoria lo resuelve sin problemas… La mañana del domingo la actriz amaneció con ganas de algo dulce y puso manos a la obra para consentirse con unos suculentos bollos hechos en casa. La también productora ha demostrado en más de una ocasión que además de actuar, otra de sus pasiones es la cocina, así que estos bocadillos fueron ‘pan comido’ para Eva, quien por cierto tiene su propio libro de recetas.

Parece que el bebé, el cual será un varoncito, le está ocasionando a Eva antojos de algo dulce, pues esta no es la primera vez que comparte en sus redes sociales las ganas que tiene de comer alimentos azucarados. Hace unos meses, confesó en su cuenta de Instagram que uno de los alimentos por los que estaba sintiendo debilidad eran los cereales. La actriz de 43 años contó a sus fans en un divertido video que estaba indecisa entre un tazón de Mini Wheats o de Fruity Pebbles. Al final, decidió que lo mejor era disfrutar ¡un tazón de cada uno!

Con estas tentaciones, Eva deja ver que está disfrutando plenamente de su embarazo, haciendo a un lado las preocupaciones por la dieta o por seguir un estricto régimen alimenticio. Sobre esto, habló con People en Español y reveló cómo está logrando un equilibrio para lucir radiante y vivir este mágico momento en su vida.

“Ha sido un ajuste disfrutar este momento de estar embarazada y no preocuparme por la dieta. Se trata de cuidarte y escoger los alimentos correctos. He leído mucho sobre la salud y el desarrollo del bebé”, indicó. “El secreto de lucir bien es una buena nutrición y ejercicio. No puedes simplemente cuidar lo que comes y no hacer ejercicio. Y tampoco puedes hacer ejercicio como loca y comer todo lo que quieres. Es una combinación”.

Apenas hace unos días, Eva festejó su segundo aniversario de bodas con su esposo, el empresario mexicano José ‘Pepe’ Bastón. En sus redes sociales, la artista compartió el dulce gesto con el que fue sorprendida por el padre de su bebé. La actriz subió una fotografía en la que aparece muy sonriente junto a un inmenso arreglo floral de rosas rojas, sus preferidas.

La empresaria escribió unas lindas palabras al lado de la instantánea: “¡Mi maravilloso marido me mandó estas preciosas flores y yo le voy a dar un bebé! Soy la mujer más afortunada del mundo por tener un esposo como Pepe y rezo para tengamos 50 años más de bendiciones, muchas risas y felicidad sin fin. ¡Feliz aniversario amor mío!”.

La pareja se casó el 21 de mayo de 2016 en una romántica ceremonia en Valle de Bravo, una localidad ubicada a unas millas de la Ciudad de México. Al enlace acudieron celebridades como Ricky Martin, Mario Lopez y David y Victoria Beckham. En diciembre ¡HOLA! reportó que Eva y 'Pepe' que estaban esperando un bebé juntos; para ella será el primero, mientras que para ‘Pepe’, será el cuarto, pues de su anterior matrimonio con Natalia Esperón tuvo a Natalia, José Antonio y Mariana.