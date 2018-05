Millie Bobby Brown borró foto en Instagram ¿por ‘culpa’ de Ariana Grande?

Gracias al personaje Eleven que interpreta en la exitosa serie de Netflix, The Stranger Things, Millie Bobby Brown ha conseguido un séquito de fanáticos en tan solo un par de años. La joven actriz de apenas 14 años ya ha desfilado por la alfombra roja de los Globos de Oro, los SAG Awards, la New York Fashion Week, entre otras. Pero esto no quiere decir que no sea criticada de vez en cuando, en especial cuando hace cosas inapropiadas para su edad.

Este fin de semana, la joven publicó una imagen en Instagram que desató una serie de comentarios negativos por parte de sus seguidores, quienes en su mayoría señalaron que estaba “desperdiciando su infancia”. En la gráfica se podía ver a la actriz junto a su novio, el cantante estadounidense de 15 años de edad, Jacob Sartorius, mientras se daban un beso en la boca, con el mar de fondo. Al pie de la imagen escribió: “Bajo la luz de la luna, con él”.

Muchos artistas como Miley Cyrus indicaron que le gustaba la instantánea, sin embargo, la mayoría de sus seguidores reprocharon que se estuviera comportando como una adulta y a esta declaración se le sumó la cantante Ariana Grande, quien señaló: “A mí ni siquiera me dejaban salir de mi casa hasta que tuve 20 años”. Este comentario pudo haber sido una de las razones por las que la intérprete borrara la foto 24 horas más tarde y la sustituyera por otra imagen en donde también aparece con su novio en la playa, pero esta vez él la está sostiene con ayuda de sus brazos y espalda. "Estoy bien, pero aún mejor contigo", se lee en la leyenda.

Por su parte, Jacob también publicó en su cuenta de Instagram la misma foto, con el mismo mensaje. Pese a los rumores que apuntaban una posible ruptura de la pareja, todo parece indicar que la relación toma fuerza. Aunque la intérprete de The Stranger Things borró todas las fotos junto a su chico, ahora no teme en compartir con sus 16,6 millones de seguidores lo mucho que quiere a su novio.

