Habla español casi a la perfección, baila salsa con gran soltura y es admirador de las culturas de Latinoamérica, no cabe duda de que un pedacito del corazón de Will Smith es latino; y es que el actor adora viajar por países como México, Colombia, Brasil o Argentina, donde ha dado muestra de lo bien que le sienta esta cultura.

El actor ha realizado duetos con artistas colombianos, se ha paseado en el yate de Marc Anthony y hasta ha cantado en español, lo latino lo lleva en el corazón.

Le siguió los pasos a Nicky Jam

Recientemente, Will Smith y Nicky Jam tuvieron una convivencia durante la visita del actor a Colombia, donde se reunió con el reguetonero y ya entrados en confianza y a ritmo del tema X (EQUIS), Nicky le mostró sus mejores pasos a Will, quien no se quedó atrás.

Puede hacer gala de su español

A lo largo de su carrera, Will ha ofrecido cientos de conferencias de prensa sobre sus proyectos, pero cuando en 2015 filmó la cinta Focus con Margot Robbie en Argentina, se paseó por el tradicional barrio de La Boca y quedó encantado con las calles de Buenos Aires. En este video lo explica hablando en español.

Siempre tiene tiempo para la prensa latina

En cada una de las premieres de sus películas, el actor se detiene para ofrecer entrevistas a cualquier medio, sobre todo a la prensa latina. Y por si fuera poco, Will aprovecha para practiar su español.

Su regreso a la música fue con un grupo colombiano

Luego de 10 años de no incursionar en la música, Will decidió volver a darse una oportunidad como cantante y se puso a rapear de la mano del grupo colombiano Bomba Estereo grabando el tema Fiesta. "Estaba en Colombia con Marc Anthony cuando escuché Fuego y pensé que era una locura. Después, por casualidad, mi mánager me enseñó Fiesta y le dije que tenía que formar parte de ese tema".

Le encantan las canciones mexicanas

En más de una ocasión, el actor ha dado muestra de su educada voz y lo ha hecho cantando temas muy representativos de México. De visita por las Islas Caimán, Will revivió su cariño por las tradicionales canciones mexicanas y esta vez cantó y bailó La Bamba.

A principios del 2018, el protagonista del El Príncipe de Bel Air también mostró sus dotes vocales y al ritmo de Bésame Mucho sorprendió a sus seguidores en Instagram.

Bailando salsa a la altura del mismísimo Marc Anthony

Subirse al yate de Marc Anthony y darle pelea en un duelo de salsa no es algo que cualquiera pueda presumir; sin embargo, Will logró ponerse al tú por tú con el salsero y aunque Marc dictó el ritmo, Will no dejó de zapatear.