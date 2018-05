Ellen DeGeneres ‘coqueteando’ con… ¿una jirafa?

Puede que muchas personas alimenten a sus mascotas -por lo general perros o gatos- mientas comen, pero es difícil imaginar hacer esto con un animal de unos cinco metros. Sin embargo, ¡eso fue lo que hizo Ellen DeGeneres! La exitosa presentadora de televisión compartió a través de la cuenta de Instagram de su programa, The Ellen DeGeneres Show, parte de las asombrosas vacaciones que disfruta al lado de su esposa, la actriz australiana Portia de Rossi.

Los 53,5 millones de seguidores del show pudieron ver cómo la pareja de la estadounidense alimentaba a un par de jirafas que se asomaban en la ventana del restaurante de un hotel de Nairobi, Kenia, famoso por ofrecerle a sus huéspedes la oportunidad de acercarse a estos impresionantes animales mientras sus toman el desayuno.

Y parece que el amor de Ellen fue quien más disfrutó del encuentro con las jirafas, pues en uno de los clips disponibles en el timeline del programa, la entrevistadora escribió: “Portia no ha conocido a una jirafa que no le guste”. En otro video, es la comediante quien alimenta a uno de estos mamíferos y en la leyenda comentó: “Coqueteando con una jirafa”. Las imágenes despertaron el interés de los usuarios de la mencionada red social, quienes resaltaron lo maravilloso que debe ser vivir esa experiencia. “¡Mi sueño! ¡Estoy tan enamorada de las jirafas!”, escribió una usuaria en la sección de comentarios.

Más tarde, Ellen posteó otro clip, de nuevo alimentando a otro de estos ejemplares. “Despertando junto a jirafas”, añadió. No cabe duda que esta pareja ama a las jirafas. The Safari Collection asegura en su portal web que sus huéspedes pueden elegir entre montar a caballo, volar en globo aerostático, hacer campamento bajo las estrellas, caminatas en camello o visitar pueblos locales para aprender sobre las tradiciones nativas. “Cuando te quedas con nosotros vivirás algunas experiencias realmente únicas: desayuno con la rara jirafa Rothschild -una de las subespecies de jirafa en mayor peligro de extinción- rinoceronte en números que no se encuentran en ningún otro lugar de Kenia y la migración de ñus en uno de los rincones más tranquilos del Masai Mara”.

Flirting with a giraffe. #giraffemanor #discoverthesafaricollection Una publicación compartida de Ellen (@theellenshow) el 26 May, 2018 a las 1:36 PDT

Ellen conoció a Portia en diciembre de 2004 en Los Ángeles. Después de que la Corte Suprema de California anulara una ley que prohibía el matrimonio gay como inconstitucional, Ellen anunció su deseo de casarse con Portia. En agosto de ese año sellaron su amor en su propiedad de Beverly Hills y desde entonces han demostrado que se quieren. En febrero de este año la ganadora de varios premios Emmy le dedicó un tierno mensaje a su pareja por su cumpleaños. “Feliz cumpleaños a mi persona favorita en el mundo”.