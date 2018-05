Alan Tacher, vivió un momento de grandes satisfacciones, pues su hija mayor se graduó oficialmente de la preparatoria. Hannah recibió su diploma de high school y se convirtió en el orgullo de sus padres y en el mejor ejemplo para sus hermanos menores. En este día tan especial, la joven -quien egresó de uno de los colegios más prestigiosos de Miami- estuvo acompañda de toda su familia. En sus redes sociales, el carismático presentador de Despierta América compartió una serie de imágenes en las que se deja ver al lado de la graduada, así como de sus otros hijos, de su esposa y de su madre, la señora Mireya.

En las fotos, Alan aparece con Hannah así como con Nicole y Alex (de su primer matrimonio con Silvana Lois) y con la pequeña Michelle, de su actual relación con la actriz Cristina Bernal. A juzgar por las instantáneas, todos se ven contentos por el gran logro de Hannah, quien dentro de unos meses se irá a la Universidad del Sur de California, convirtiéndose en la primera de los hijos de Alan en 'dejar el nido' y volar para encontrar su camino.

El conductor del show Al Final Todo Queda en Familia compartió una foto muy especial en la que aparecen únicamente cuatro de sus cinco hijos. El gran ausente en esta bonita postal familiar fue el pequeño Liam, quien tiene poco más de tres meses de nacido, y quizá se quedó en casa recibiendo los cuidados propios de su edad. Alan también subió una instantána en la que sale con sus hijos y su sonrisa deja ver que está en uno de los momentos más plenos de su paternidad. A este álbum familiar se sumó una postal más de la graduada posando con Alan y con Cristy, con quien los hijos mayores del presentador tienen una gran relación.

Además de compartir con sus seguidores las fotos de este día tan especial, Alan le dedicó unas bellas palabras a su hija, en las que deja ver lo orgulloso que se siente por ella. “¡Lo lograste hijita mía! Te graduaste como las grandes. Recuerda que esto no es el final si no apenas el principio de una vida maravillosa. Con muchas responsabilidades y retos, pero estoy seguro que los librarás todos y saldrás victoriosa con mucho aprendizaje y madurez. Te amo, gracias a la vida por la familia tan hermosa que tengo”. En su mensaje, Alan tuvo presente a su padre y le agradeció por todas las bendiciones, pues está seguro que él, desde el cielo, le está mandando lo mejor para sus seres queridos.

Hannah se mudará al otro lado del país

Aunque Alan está muy contento por su hija, confiesa que en los últimos meses se ha tenido que hacer a la idea de que dentro de muy poco la verá partir, pues Hannah fue aceptada en la Universidad del Sur de California.

¿Cómo fue que Hannah le dio la noticia de su partida? “De repente me manda un mensaje, en la madrugada. Me puso: ‘Papá mira, OMG’, junto a una carta de aceptación de la universidad USC. Ella la estaba buscando con muchas ansias, con mucha emoción y la condenadota hizo todo lo que tenía que hacer, entre ello ser muy inteligente y tener muy buenas calificaciones, para que la aceptaran”, comentó Tacher a las cámaras de Univision.

Reconoció que no es fácil ver a los hijos irse, pero que siempre la apoyará. “La voy a extrañar mucho, pero así es la vida. Hay que dejar volar a nuestros hijos. Gracias a Dios tengo otros cuatro para disfrutarlos. Así que me queda un rato, yo creo que cuando se me vaya el último que es Liam ya voy a estar tan viejito que ni me voy a acordar. Así que, a seguir disfrutando la vida, dejen que sus hijos sigan cumpliendo sus sueños, eso es lo más importante”.