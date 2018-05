La hija de Ana Patricia Gámez eligió el nombre para su hermanito, pero no es el definitivo

La pequeña Giulietta no puede esperar más para convertirse en hermana mayor, pues está más que involucrada con todo lo que se refiere al nuevo bebé del hogar. A través de un video de YouTube, Ana Patricia Gámez compartió con sus fanáticos que su hija de tres años decidió el nombre de su hermanito, pero que a ella y a su esposo, Luis Carlos Martínez no les termina de convencer la propuesta de la niña.

En el material, la presentadora de Despierta América (Univision) contó a sus fieles fans que Giulietta está súper entusiasmada con el bebé que viene en camino y que ya les sugirió un nombre, el cual Ana Patricia no tiene idea cómo se le pudo haber ocurrido. “Cuando alguien le pregunta cómo se va a llamar su hermanito, ella dice Gael. Es un nombre que me encanta, la verdad me gusta, pero siento que no me llena al cien por ciento, ella no sé dónde lo escuchó”.

También compartió que desde antes de que supieran que él bebé iba a ser un varoncito, Giulietta ya les había propuesto un nombre para el bebé que venía en camino: “Mucho antes de que le dijéramos que iba a ser un niño, ella decía que el bebé se iba a llamar Victoria, tampoco sé de done lo sacó. Por ahora no tenemos un nombre definido”. La ex reina de belleza dijo que podrían esperar al último minuto para elegir: “Cuando nazca y veamos su carita ahí es cuando mi esposo y yo decidiremos, pero también él me ha dicho que ya nos tenemos que poner a hacer la tarea y escoger el nombre”.

Ana Patricia también aprovechó este video para aclarar a sus fans que el pequeño no llevará por nombre Romeo, como algunos pensaban, ya que creían que en casa tendría a ‘la parejita’, a Romeo y a Giulietta. “Yo no sé porque la gente piensa que le pondré Romeo… ese sería el último nombre que escogería para mi hijo”.

¿Y a qué se debe el nombre de su hija? En el video también reveló el motivo por el que llamó así a su hija: “Giulietta es Julieta en italiano, y para los que no saben porque se llama así, es porque mi esposo me pidió matrimonio justo en Verona, Italia, en el balcón de Romeo y Julieta, y desde ese entonces yo me enamoré de ese nombre y pensé: ‘Si algún día tenemos una niña, así le pondré’”.

Por último, la conductora de 30 años reveló que en su primer embarazo –antes de que supiera que esperaba una niña –ella y su marido habían pensado en que podrían llamarlo Iker, pero para este segundo bebé ya no les convenció tanto… Así que el nombre del hermanito de Giulietta sigue en el aire.

Giulietta, toda una mini estrella de la televisión

Hace menos de una semana, Giulietta hizo su debut en Despierta América como conductora del show. Ana Patricia llegó bien acompañada al foro por su hija, quien se convirtió en el centro de las miradas con su encanto y dulzura. A su paso por el programa, participó en diversas actividades como modelar un vestido y presentar uno de los segmentos del programa. Así que en unos años, podríamos ver a Giulietta frente a la pantalla chica como un talento juvenil.