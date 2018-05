Él es Pete Davidson, el comediante que le robó el corazón a Ariana Grande

Ariana Grande podría estar dándole una nueva oportunidad al amor. Luego de su sorpresivo rompimiento con Mac Miller tras dos años de relación, todo parece indicar que la cantante de 24 años se encuentra saliendo con el famoso comediante Pete Davidson, reconocido por su trabajo en el programa Saturday Night Live.

De acuerdo con E! News, la intérprete y el actor de 24 años comenzaron a salir a principios de este mes, cuando Ariana se encontraba de visita en la ciudad de Nueva York: “Han coincido en muchas reuniones en la Gran Manzana gracias a conexiones relacionadas con SNL. Ariana pasó mucho tiempo con Mac Miller recientemente y le emociona tener un nuevo comienzo con alguien más estable”, explicó una fuente al portal.

VER GALERÍA

Aunque la virtual pareja aún no ha confirmado su relación, los seguidores de la cantante se han percatado de que ella y el comediante han intercambiado tiernos comentarios en redes sociales, por lo que el anuncio de un posible noviazgo podría suceder de un momento a otro. Ha pasado cerca de un mes desde que Ariana decidió finalizar su noviazgo con el rapero de 26 años, de quien parece haberse separado debido a sus problemas con adicciones.

VER GALERÍA

Así lo reveló la cantante durante un intercambio de comentarios que tuvo en redes sociales con una de sus seguidoras, quien la acusó de haber dejado a Miller cuando más le necesitaba: “Qué absurdo es que minimices el respeto que debe tenerse una mujer y su autoestima al decir que alguien debería permanecer en una relación tóxica solo porque le dedicaron un álbum, lo que por cierto no es el caso. No soy niñera ni madre, y ninguna mujer debería sentir que debe serlo", comentó.

“Me he preocupado por él y le he apoyado para que estuviera sobrio. He rezado por su equilibrio durante años (y siempre lo haré, por supuesto) pero culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para lidiar con sus propios problemas son palabras mayores”, explicó a través de Twitter.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Los 'tips glam' para tener el cabello platinado como Ariana Grande

El emotivo mensaje de Ariana Grande para recordar a las víctimas de Manchester

Defiende su relación:

Tras las declaraciones de la cantante, Pete decidió escribir una extensa carta para hablar del Trastorno de Personalidad Límite padecimiento con el que ha aprendido a convivir desde hace años y el que aseguró no le impide tener un noviazgo como cualquier otra persona: “Normalmente no comentaría nada de esto, pero he escuchado mucho que la gente con TPL no puede tener relaciones amorosas. Solo quiero hacerles saber que eso no es cierto”, comentó.

VER GALERÍA

“Solo porque alguien tiene un desorden mental no quiere decir que no puedan ser felices y estar en una relación. Tampoco significa que esa persona convierta en tóxica una relación. Es tonto estigmatizar a las personas, decirles qué pueden y qué no pueden hacer o llamarles locos. Para todos aquellos que están luchando, quiero que sepan que los amo, los entiendo y todo estará bien. Eso es todo. Amor para los demás", expresó.