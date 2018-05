Fue uno de los protagonistas de la ceremonia –con perdón de los novios reales-, el reverendo Michael Curry dio un apasionado discurso de 14 minutos sobre la fuerza del amor que no dejó indiferente a nadie. Algunos invitados estaban visiblemente felices con sus palabras, otros se veían francamente boquiabiertos ante lo que estaba sucediendo. Curry conversó con Good Morning Britain y confesó que, al recibir la invitación a participar, pensó que se trataba de una trastada por el día de los inocentes –o april fools day-.

“Pensé que alguien me estaba jugando una broma. No me lo imaginaba ni en sueños”, dijo el reverendo. Su intervención en la boda de Meghan y Harry se convirtió en el momento más compartido en redes, algo totalmente inesperado para el obispo. “Cuando me senté después de terminar el discurso, recuerdo haber pensado ‘espero que haya estado bien’”, narra.

Cuando se le preguntó acerca de los nuevos Duques de Sussex, se precipitó a decir: “Ellos van a hacer este mundo mejor, y el empoderamiento de las mujeres es una de las maneras de conseguirlo”. En el servicio, que tuvo lugar en la capilla de San Jorge el sábado pasado, Michael comenzó su discurso con una cita de Martin Luther King: “Debemos descubrir el poder del amor, el poder redentor del amor. Y cuando lo hagamos, seremos capaces de convertir este viejo mundo en uno nuevo. El amor es el único camino… hay poder en el amor. No lo subestimen, ni siquiera lo sobre sentimentalicen. Hay poder, poder en el amor”.

Muchas celebridades expresaron su opinión acerca del toque que el reverendo brindó a este evento tan esperado. En su cuenta de Twitter, la modelo Naomi Campbell escribió: “Pegada a la boda real, ¡me sacó lágrimas! Esto es tan bonito”.