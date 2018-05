Ana María Canseco responde a las 'críticas' por asistir a 'Despierta América'

Ana María Canseco respondió con humor a uno de sus ex compañeros de Un Nuevo Día, quien realizó un peculiar comentario sobre la conductora de 50 años luego de que visitara el set de Despierta América durante la celebración de su aniversario número 21. Al igual que otras celebridades que formaron parte del programa matutino, Canseco tuvo una participación especial durante los festejos de la producción de Univisión.

VER GALERÍA

Orgullosa, la presentadora compartió una serie de fotografías de la divertida celebración, recibiendo un gran número de felicitaciones por haber formado parte de la historia del popular show. Sin embargo, hubo un comentario en especial que llamó la atención de sus fans, pues lo realizó el Chef James, ex compañero de Ana María en Un Nuevo Día y quien escribió '¡Vendida! Te quiero' debajo de una de las fotografías de la conductora.

Tras el comentario, los seguidores de la conductora comenzaron a especular si todo se trataba de una broma, pues James y Canseco siempre mantuvieron una relación muy amistosa durante el tiempo que trabajaron juntos. Ante la confusión, fue la misma Ana María quien decidió responder de una forma muy divertida a las supuestas 'acusaciones' de su buen amigo.

VER GALERÍA

“Mi querido James, escuché por ahí que me dijiste 'vendida'. Yo sé, lo que debe de pasar es que estás un poquito celoso. Sí, yo sé que el Chef Yisus es muy guapo, que sí, cocina muy bien. También baila muy bien, tiene una sonrisa divina y unos ojos muy bonitos”, expresó la presentadora a través de un pequeño video publicado en su cuenta de Instagram.

“Mi querido James, el amor no se acaba, solamente se transforma. No te pongas celoso. Sabes que tú eres una persona muy especial para mí. Te quiero. No seas celoso”, comentó la simpática presentadora con su característico sentido del humor.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

- ¡Fuera rumores! Ana María Canseco aclara cómo es su relación con Zuleyka Rivera

- Así recordó Ana María Canseco sus tiempos en ‘Despierta América’ hace 21 años

Todo se trató de una broma:

Antes de que el video fuera mal interpretado por algunos usuarios de la red, Canseco dejó claro que el peculiar intercambio no tenía malas intenciones: “Amigos claro que es broma. James e Yisus son bellos y los dos excelentes chefs. Quiero con todo mi corazón a mi James y siempre bromeamos y fue, es y seguirá siendo mi gran amigo”, explicó.

VER GALERÍA

Siguiendo con la broma, James publicó un divertido mensaje con el que dio por finalizada la comentada broma: “Pues no me sirve el amor compartido. Tú decides: o él o yo. Chef Yisus ay sí unos ojitos, unos ojitos… Ana María te quiero, Yisus a ti no me queda otra. Los quiero muchachos. Para todos los comentarios, somos todos amigos”, comentó en redes sociales.