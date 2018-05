¡Está de regreso! Celine Dion vuelve a Las Vegas tras recuperarse de una cirugía

¡Celine Dion regresó a los escenarios! Después de recuperarse de una cirugía, la cantante canadiense volvió con su show a The Colosseum del hotel Caesars Palace, en Las Vegas este martes 22 de mayo, demostrando que todavía tiene mucho qué entregarle a su público. Allí, la intérprete de 50 años cantó Ashes, el tema de la recién estrenada película Deadpool 2, protagonizada por Ryan Reynolds.

En Instagram, la madre de tres compartió parte de su performance con sus 2,2 millones de seguidores, quienes de inmediato reaccionaron y le dejaron mensajes positivos en la sección de comentarios. "Céline cantó Ashes, de @deadpoolmovie, en vivo por primera vez anoche en su regreso al escenario en @thecolosseumatcaesarspalace!", se lee al pie de la imagen.

En el videoclip de la canción, Celine interactúa con Reynolds al término del video. Para quienes son fanáticos de ambos canadienses, la combinación puede ser muy simpática, de hecho, el clip tuvo una gran aceptación en Internet después de su lanzamiento, el pasado 3 de mayo. Hasta la fecha acumula más de 24 millones de reproducciones, muchas de ellas probablemente sean del hijo de Celine, quien es un fanático de este superhéroe.

Recordemos que, en marzo de este año, la intérprete de My Heart Will Go On, suspendió una serie de conciertos que tenía programados entre el 27 de marzo y el 18 de abril en el Caesars Palace debido a una afección del oído que requería de una intervención médica. “Me disculpo con todos los que planearon viajar a Las Vegas para ver mi show. Sé lo decepcionante que es esto, y lo siento mucho”, escribió en aquella oportunidad en Facebook.

La presentación de este martes sirve de adelanto para sus fanáticos de cómo será la gira que realizará próximamente por Asia y el Pacífico. Una vez que termine con sus conciertos en el The Colosseum -el 9 de junio- la cantante viajará a Japón y continuará su recorrido hasta cerrar con un espectáculo el 14 de agosto en Nueva Zelanda.